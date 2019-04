Un joven golpea a un hombre ebrio que estaba acosando a una chica de 15 años en un autobús

Moise Morancy, un afroamericano, viajaba en autobús y vio como un borracho acosaba a una chica de 15 años y decidió salir en defensa del la joven, agrediendo al supuesto acosador.

Morancy subió el vídeo a las redes sociales y narró lo sucedido. En la secuencia explica que tras terminar de trabajar, iba a casa en autobús y un hombre se subió al vehículo y empezó a acosar a una joven. Al principio hacía comentarios sexuales y después le acarició la mano. "Vi lo incómoda que estaba la chica", explicó en la publicación de Facebook.

El presunto agresor le grito: "Puedo hacer lo que quiera, pedazo negro de mierda". Esto desencadeno la pelea, Moise le propinó varios golpes en la cara mientras decía que no volviese a tocar a la menor.

Finalmente, la Policía de Nueva York llegó y detuvo a los dos implicados. Moise intentó explicar lo sucedido, hasta que uno de los policías ordenó que le liberan y le felicitó por su "acto heroico".

"La Policía llegó, pero me esposaron también. Estaba muy confundido y me sentí un criminal. ¿Por qué me está pasando esto? Me dijeron que no importaban las circunstancias, que yo también había atacado. Me pusieron en la parte trasera del coche mientras trataba de explicármelo. Poco después un oficial de policía negro, el sargento, abrió la puerta, me felicitó y ordenó me quitaran las esposas", señaló en la publicación.