El mundo de la política, la cultura y la música despide a Elena Huelva, la joven de 20 años que había compartido en redes sociales su proceso frente al cáncer que padecía y que murió ayer.

"Tú siempre sonriendo, aún con lágrimas… No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú. Mi niña Elena, hoy todos te lloramos con rabia, porque la vida es tan injusta a veces", ha lamentado el cantante Manuel Carrasco.

"Elena, qué ejemplo de fortaleza nos diste siempre a todos. Una estrella nueva brilla en el cielo, más que ninguna", ha compartido también la cantante Aitana, quien en uno de sus últimos conciertos incluso llegó a dedicar unas palabras de ánimo a Elena.

"Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir", ha escrito, por su parte, la periodista Sara Carbonero. "Hace unos días hablamos por teléfono para despedirnos pero en lo más profundo de mí, tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera", ha confesado. La presentadora se ha desplazado además hasta el tanatorio para arropar a sus allegados.

Allí también ha estado el influencer Tomás Paramo, con quien también había forjado una relación de amistad gracias a las redes sociales. El joven ha instado a "quedarnos con todo lo que nos ha aportado Elena, que ha sido mucho, con sus ganas de vivir".

"Tenerte en mi vida y quererte ha sido lo mejor que me ha pasado en el 2022", ha expresado Ana Obregón. Precisamente la joven ha muerto cuatro años después de que le diagnosticasen el sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que ataca a los huesos y que es el mismo cáncer que padeció el hijo de Obregón.

A sus 20 años su sonrisa ya es eterna. Esa era su forma de concebir la vida, sonriendo, bailando y plantando cara a la enfermedad, porque como ella misma decía, "mis ganas han ganado". Una victoria de concienciación de una enfermedad dura y cruel a la que dio visibilidad y para la que siempre pidió más recursos en Ciencia e investigación.