Elena Huelva, la joven que compartió su lucha contra el cáncer a través de sus redes sociales, ha fallecido este martes. Ha sido la cuenta de Instagram de la propia Elena la que ha confirmado la noticia.

"Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. #MisGanasGanan. Gracias por todo", recoge el mensaje subido a las Stories de Elena. En la mañana de este martes, Elena hablaba de los "días difíciles" que estaba pasando.

"Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho", afirmaba.

Ana Obregón compartió el siguiente mensaje con Elena en esa publicación de Instagram: "Princesa guerrera, conocerte y estar a tu lado, hablar contigo, con tu ángel de hermana, con tu madre, ha sido lo mejor del año 2022 que me ha pasado. Has venido a esta vida como mi hijo y muchas otros jóvenes a darnos una lección de vida infinita. Sabes que te quiero muchísimo. Has ganado princesa!!! Tus ganas ganarán siempre".

Múltiples apoyos en redes sociales

Durante las publicaciones de Elena en redes sociales, personalidades como Aitana, Sebastián Yatra, Paula Echevarría o Manuel Carrasco han trasladado su apoyo en la lucha de la joven, de 20 años, contra el sarcoma de Ewing.

"La vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos de las personas, y yo me llevo los recuerdos de personas maravillosas y muchísimas cosas más", aseguró en una publicación previa.

Huelva, que se encontraba ingresada en un hospital de Madrid, llegó a asistir al estreno de una serie protagonizada por Aitana. Solo un día después, según publicó, empezó a respirar mal y tras unas pruebas le anunciaron cambios en su enfermedad.