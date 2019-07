Una turista escocesa de 25 años ha denunciado que sufrió un desgarro uterino tras lanzarse por un tobogán del parque acuático Aqualand de Costa Adeje, en Tenerife, según informa 'The Sun'.

Los hechos se remontan a mayo de 2017, cuando la mujer se encontraba en la isla de vacaciones junto a su esposo. Según ha contado ahora a dicho periódico británico, tras tirarse por la atracción sufrió un desgarro de siete centímetros en el útero y perdió más de dos litros de sangre.

La joven asegura que el personal del parque no le advirtió de que tenía que "cruzar los brazos y las piernas" antes de tirarse por el tobogán 'Kamikaze' y que, al llegar abajo, sintió "algo estallar" dentro de su cuerpo. "Nunca me dijeron nada antes de que me tirara y eso podría haber impedido que me lastimara", denuncia.

Según su relato a 'The Sun', sufrió una intensa hemorragia que obligó a trasladarla de urgencia al cercano Hospital Quirónsalud, desde el cual fue llevada a otro centro en Tenerife Norte, donde fue operada.

Tras la intervención, permaneció ingresada durante tres días antes de regresar a Escocia.