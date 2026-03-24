El Tribunal Supremo avala el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada

Personas practicando esquí durante la temporada de esquí en Navacerrada, a 20 de enero de 2026, en Madrid (España)

Los detalles Los magistrados inadmiten los recursos de la empresa que gestiona las pistas y de la Junta de Castilla y León contra la sentencia que ordenó que se activara el desmontaje de la infraestructura, cuya licencia caducó en 2021.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la Junta de Castilla y León y la empresa Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí contra el cierre de la estación de esquí de Navacerrada, en Segovia.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, se confirma la sentencia que dictó en 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que estimó parcialmente un recurso de la Abogacía del Estado, en representación del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), y condenó a la Junta de Castilla y León a declarar la caducidad del título concesional de la estación de esquí de Navacerrada y a resolver sobre la liquidación del estado posesorio, la retirada de las instalaciones, la restauración de la realidad física alterada así como la liquidación de la indemnización que, en su caso, fuera procedente.

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