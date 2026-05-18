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Fiesta de lujo en Formentera a costa de la tranquilidad de los vecinos: decenas de yates fondean en una zona prohibida

Los detalles Los habitantes de la zona han denunciado que las embarcaciones pararon en una zona protegida para estar de fiesta este fin de semana con música a todo volumen.

Imagen de archivo de un yateImagen de archivo de un yateAgencia EFE
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Una auténtica flota de yates se han unido entre sí este fin de semana en Caló, Formentera, para que sus tripulantes lo pasaran bien y pudieran pasar de uno a otro para elegir la fiesta que más les apeteciese.

Sin embargo, la fiesta de lujo de unos pocos ha sido a costa de la tranquilidad de los vecinos de la zona, que además es protegida, por lo que fondear ahí está prohibido. Tras lo vivido este fin de semana, los vecinos están preocupados, ya que todavía ni ha empezado la temporada.

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han informado al respecto a 'El Periódico' de que van a investigar si se ha cometido alguna ilegalidad. La cita, organizada por 'Smart Charter Ibiza', reunió a decenas de embarcaciones y yates en aguas de Formentera, con música a alto volumen y una importante presencia de clientes y tripulaciones.

La empresa, especializada en alquiler náutico de lujo en Baleares, cuenta con una flota de más de 50 yates, lanchas rápidas y cruceros deportivos para recorrer Ibiza y Formentera.

Sin embargo, no es la primera vez que se ha producido una situación similar en Formentera, ya que ya en 2019 una fiesta similar a la de este fin de semana acabó con una multa de 4.800 euros para su promotor. Y es que la normativa prohíbe desde 2016 fondear y celebrar fiestas en zonas protegidas de la isla.

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