Toni Castejón, portavoz de los Mossos d'Esquadra, asegura que este Halloween "habrá mucha presencia policial" con motivo de las convocatorias de saqueos

Los detalles El miembro del sindicato FEPOL ha querido mandar un mensaje de tranquilidad y pide a los ciudadanos que "no se enfrenten" a los posibles delincuentes.

Toni Castejón, portavoz de FEJOL de los Mossos d'Esquadra, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los comerciantes de Barcelona ante el temor a que se repitan los saqueos y disturbios registrados el pasado sábado. Esta preocupación es especialmente visible en las principales zonas comerciales de la ciudad, donde ya están tomando medidas.

Castellón ha asegurado que para este sábado se ha preparado un dispositivo policial de gran envergadura, con presencia tanto de Mossos d'Esquadra como de la Guardia Urbana. Según ha explicado, se ha activado el nivel máximo de alerta ante posibles incidentes de orden público y se ha planificado ya el despliegue de agentes. "Habrá mucha presencia policial mañana, eso seguro", ha señalado.

También ha explicado que trabajarán las unidades de orden público, que habrá agentes de paisano y efectivos de la Guardia Urbana, no sólo en Barcelona, sino también en otras localidades de la provincia.

Preguntado por recomendaciones para proteger los comercios, el portavoz ha evitado dar declaraciones y ha insistido en que "si se dan consejos de este tipo, tienen que salir de la fuente oficial". No obstante, ha lanzado una advertencia: "Yo siempre te diré lo mismo, que no se enfrenten". También ha advertido de que algunas familias se plantean pasar la noche del sábado protegiendo sus establecimientos, una decisión que puede ser peligrosa.

134 detenciones, entre ellos,

Sobre las detenciones practicadas en los últimos días en distintos puntos de España, Castellón ha señalado que los arrestados responden a un perfil muy joven y que se han organizado por redes sociales. Entre los detenidos, además, se encontraría el presunto fundador de 'Blocus'.

El portavoz considera que las detenciones continuarán a medida que avance el análisis de las imágenes de los incidentes del pasado sábado en Barcelona. Y ha recordado que hay un dato oficial de 134 personas detenidas y ha apuntado que podrían producirse nuevos arrestos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido