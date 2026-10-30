Blindados por miedo a saqueos: comercios de Barcelona o Valencia adelantan el cierre por temor a la llegada de Blocus

El contexto Ante la convocatoria de protestas en varias ciudades de España, tiendas y bares se preparan. En Barcelona, los comerciantes incluso están organizando turnos de vigilancia en un contexto que califican de "alerta máxima".

Comercios en ciudades como Barcelona y Valencia han reforzado sus escaparates y entradas ante el temor de nuevos disturbios similares a los del fin de semana pasado. En ambas ciudades, el horario de cierre se ha adelantado a las 16:00 horas del sábado. En Barcelona, los comerciantes organizan turnos de vigilancia en un contexto de "alerta máxima". Tiendas cercanas a Plaça de Catalunya y Passeig de Gràcia, como Zara y Loewe, han blindado sus fachadas. El riesgo de saqueos ha puesto en alerta a comerciantes también en Sevilla, Bilbao y Madrid. Las autoridades han preparado dispositivos especiales como medida preventiva.

Blindados por miedo al saqueo. Comercios de ciudades como Barcelona y Valencia han amanecido este viernes en mitad de tareas de refuerzo de escaparates y entradas ante el temor de que este sábado vuelvan a producirse disturbios como los del fin de semana pasado en la ciudad condal. En estas dos ciudades, además, se ha adelantado el horario de cierre a las 16.00 horas de este sábado.

En Barcelona, los comerciantes incluso están organizando turnos de vigilancia en un contexto que califican de "alerta máxima" ante la nueva convocatoria y tras vivir momentos de pánico y violencia como los de hace unos días.

Algunos establecimientos de los alrededores de Plaça de Catalunya y de la parte baja de Passeig de Gràcia, como el de la cadena de moda Zara, H&M, Adidas, Nike o Cos, han blindado sus escaparates con piezas metálicas o de madera. En el caso de la firma de lujo Loewe, varios operarios han instalando grandes placas en la fachada para tapar incluso el nombre de la marca.

El riesgo de que se pueda repetir el pillaje que tuvo lugar el sábado pasado por parte de algunos centenares de jóvenes, muchos de ellos menores, ha puesto en alerta a los comerciantes del centro de la capital catalana. Pero también a otras captales como Sevilla, Bilbao o Madrid.

Más allá de los comercios, las autoridades ya han preparado dispositivos especiales como prevención a lo que podría estar por llegar pese a la cascada de detenciones de las últimas horas.

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