¿Tiburón o raya látigo? Cierran durante horas una playa de Palma tras un ataque a una turista

En una playa de Palma, se prohibió nadar tras el anuncio de un supuesto ataque de tiburón. La alarma se desató cuando una turista italiana de 85 años salió del agua con una grave herida en la pierna, que parecía resultado de una mordedura. Sin embargo, expertos marinos han descartado la presencia de un tiburón, sugiriendo que la herida fue causada por el aguijón de una raya látigo. Estos animales no atacan, sino que se esconden en la arena. La situación generó pánico, pero los biólogos aseguran que el Mediterráneo sigue siendo seguro para los bañistas.

"Prohibido nadar en el área por ataque de tiburón". Este es el mensaje que se ha escuchado, este miércoles, en una playa de Palma. Repetido durante varios minutos y en diferentes idiomas, con esta advertencia pedían los socorristas que los bañistas abandonasen el agua lo antes posible. La razón: todo parecía apuntar a que una mujer había sido mordida por un pequeño tiburón.

Y es que, solo unos minutos antes, una turista italiana de 85 años acababa de salir del agua con una inmensa herida en su pierna. Una herida que mostraba incluso pérdida de tejido y que sangraba abundantemente. Es más, fue la propia mujer la que le contó a los socorristas que algo, un animal, le había mordido en la parte posterior de su pierna izquierda.

Acto seguido, se prohibió el baño y se cerró la playa. Durante horas, en ese arenal de Palma reinó el pánico. Imagínense estar en medio de su jornada de playa y, de repente, escuchar por megafonía que se ha producido un "ataque de tiburón". Es casi como vivir en medio de una película de Hollywood. Pero ahora, los biólogos creen que los servicios de emergencias de la playa se equivocaron. Consideran que la turista no fue mordida por un tiburón.

Debido a la pérdida de tejido en la pierna de la víctima, inmediatamente todo el mundo pensó en que el culpable habría sido un pequeño tiburón. Un ejemplar similar al que quedó varado en Cas Pastilla, hace ya unos años. O como las pequeñas tintoreras que, de vez en cuando, se pierden y acaban acercándose a la costa.

Por ello, se implantó la bandera roja en la playa, se atendió y estabilizó a la turista y, posteriormente, se la trasladó al hospital. En el agua, lanchas, motos subacuáticas y una embarcación semirrígida para peinar cada centímetro de playa. Todo para encontrar al supuesto tiburón o pequeño animal que ha atacado.

Pero, la verdad es que, ni aparece el escualo ha aparecido ni se le espera. Los expertos y biólogos marinos creen que era herida no coincide con la mordedura de un tiburón, por muy pequeño que sea. Tienen otro sospechoso y lo han sabido solo con ver la fotografía de la herida de la pierna. Explican que no hay rastro de marcas de dientes. Que no ha sido un mordisco. "Más que ser un mordisco, nos parece que es un corte", explica Marco Magazzu, Biólogo y técnico de la Fundación Palma Aquárium. "Los márgenes de la herida son muy limpios".

Parece un corte hecho por el aguijón de una raya látigo o pastinaca. "Son unos animales que tienen una cola que se mueve mucho y a 360 grados. Por eso, puede ser o un latigazo con la cola o que su aguijón, en vez de clavarse, le ha cortado la piel", relata el biólogo. Las rayas látigo se esconden en la arena y no atacan. Así que el Mediterráneo es seguro. Que la turista tuvo mala suerte, también lo es.