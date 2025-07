Nada cambia entre Rusia y Ucrania: ni alto el fuego ni encuentro cara a cara entre Putin y Zelenski

¿Por qué es importante? Ucrania pide un cara a cara entre Zelenski, Putin, Trump y Erdogan antes de que acabe el mes de agosto; mientras Rusia asegura que su presidente solo se sentará para firmar un acuerdo de alto el fuego, no para discutir con alguien.

Este miércoles se celebró un nuevo encuentro entre Rusia y Ucrania en Estambul, auspiciado por el Gobierno turco, sin lograr avances significativos hacia la paz. Los jefes negociadores, Rustem Umérov por Ucrania y Vladímir Medinsky por Rusia, no llegaron a un acuerdo de alto el fuego. Ucrania propuso una reunión entre líderes internacionales, pero Rusia rechazó la idea. Rusia ofreció una tregua temporal para evacuar heridos, lo que Ucrania rechazó, insistiendo en un cese completo de ataques a infraestructuras civiles. El único acuerdo alcanzado fue un intercambio de prisioneros y cadáveres, celebrado por el presidente Zelenski.

Este miércoles se ha celebrado un nuevo encuentro entre Rusia y Ucrania, pero la tercera ronda de negociaciones, que buscan poner fin a una guerra que empezó en 2022, no han llegado ni a la firma de un alto el fuego, ni a nada que prometa la paz en un futuro cercano.

En la ciudad de Estambul, auspiciados por el Gobierno turco, se han sentado jefe de la delegación negociadora ucraniana, Rustem Umérov, y el de Moscú, Vladímir Medinsky. Este último, un asesor muy cercano a Vladímir Putin. Pero cuando se cumplen 1.246 días de guerra, desde que el Ejército de Putin comenzó la invasión de territorios ucranianos, la reunión no ha dado casi ningún fruto importante. Cero avances en cuanto a una negociación de paz.

Cada día, aunque es sobre todo por la noche cuando se producen los ataques masivos con drones y misiles, siguen produciéndose bajas, tanto entre los soldados como entre los civiles y sigue sin haber una solución diplomática al conflicto. Por ello, en este tercer encuentro, Ucrania ha propuesto un cara a cara entre Volodímir Zelenski, Vladímir Putin, Donald Trump y Recep Tayyip Erdogan. Es más, quieren que se celebre antes de que termine el mes de agosto.

Es importante recordar que el plazo propuesto, finales de agosto, coincide con el ultimátum de 50 días dado por Trump a Putin. O rusia pone fin a la guerra en ese tiempo, o EEUU impondrá aranceles del 100% a Rusia. Sin embargo, la parte rusa no se ha mostrado dispuesta a asumir este punto. De hecho, Medinsky no ha dudado en decir que si Putin se sienta con Zelenski, será para firmar documentos ya pactados o un alto el fuego. No se va a sentar con nadie para discutir, dicen, en vez de negociar. Así que, Rusia ha tumbado la petición de una reunión a cuatro.

Sin un acuerdo de alto el fuego

Por su parte, Rusia asegura haber puesto sobre la mesa de negociaciones de Estambul una propuesta de alto el fuego, pero no como nos esperábamos. Según ha explicado el negociador ruso Medinski, han pedido la declaración de una tregua de entre 24 y 48 horas para que los equipos sanitarios puedan evacuar a los soldados heridos y, de paso, retirar los cadáveres de los caídos. Nada de un alto el fuego permanente para salvar vidas y dejar atrás la guerra.

Ucrania no ha recibido esta propuesta con buenos ojos. Por ello, han reclamado que si se impone una tregua, esta debería ser para frenar los bombardeos contra infraestructuras civiles. "Ponemos énfasis en que el alto el fuego debe ser genuino, y debe incluir un cese completo de los ataques a infraestructuras civiles y críticas", ha especificado Umérov.

El único punto acordado: los prisioneros

El único acuerdo conocido entre Rusia y Ucrania, en esta tercera reunión en Estambul, ha sido la firma de un nuevo intercambio de prisioneros y cadáveres de soldados. Esta ya sería la décima transacción pactada de prisioneros y de soldados heridos o enfermos. En esta ocasión, según Rusia, se ha hablado de devolver a casa a más personas, pero también más de 3.000 cuerpos de soldadosfallecidos en el frente.

De hecho, este mismo miércoles, se ha producido un intercambio. Ha sido el presidente Zelenski el que lo ha anunciado y celebrado. “Vuelven a casa combatientes enfermos y heridos de gravedad”, ha explicado Zelenski. Según ha explicado, más de un millón de cautivos han retornado hasta ahora a Ucrania en el marco de estos canjes pactados en Turquía. Zelenski insistió en la necesidad de que los canjes continúen hasta que todos los cautivos ucranianos vuelvan a casa.