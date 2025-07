Los mitos del ahogamiento en España: no es tan peliculero, no hay gritos; y aunque pienses estar seguro, no conoces la zona

Un hombre de 45 años ha fallecido ahogado en la piscina municipal de Alcoy, Alicante, lo que resalta la importancia de desmitificar las ideas erróneas sobre los ahogamientos. A menudo, estos incidentes no son tan ruidosos como se piensa, ya que la persona está luchando por respirar, no gritar. Eduardo Blasco, buzo de rescate, enfatiza la necesidad de prestar atención a niños y mayores, y advierte sobre la autoconfianza en espacios no vigilados. En 2025, 273 personas han muerto por ahogamientos en España, principalmente hombres entre 40 y 70 años. Además, Blasco señala el peligro de los rescates imprudentes, recomendando siempre aplicar el sentido común.