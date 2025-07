El PNV avisa a Sánchez y ve "un bloqueo en la legislatura": el decreto antiapagón no será el último mazazo al Gobierno

El contexto Este martes el Gobierno perdió el decreto antiapagones porque tres de los socios de investidura de Sánchez -Podemos, Junts y BNG- votaron 'no'. Una derrota que ha dejado patente el difícil equilibrio que tendrá que mantener el Ejecutivo si quiere aguantar.

El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta tensiones tras la caída del decreto 'antiapagones' en el Congreso, con votos en contra de la derecha, ultraderecha, Podemos y BNG. Aitor Esteban, líder del PNV, advierte que se está formando una "mayoría negativa" que podría desestabilizar al Gobierno, señalando que el PNV actuará según sus intereses. Sin embargo, el PP cuestiona la credibilidad del PNV, acusándolos de entreguismo a Sánchez. Mientras tanto, Sánchez sigue su gira en Latinoamérica, asegurando que no habrá elecciones anticipadas y que planea concluir el mandato en 2027, según el ministro Óscar Puente.

El Gobierno aún digiere la derrota que sufrió este miércoles en el Congreso después de que su decreto 'antiapagones' fuera tumbado con los votos de la derecha, la ultraderecha y Podemos al que a última hora se unió el BNG. Y es que, escuchando a sus socios, este tipo de mazazos podrían repetirse más a menudo.

Uno de sus aliados más estables, el PNV, ha tensado un poco más la cuerda. Su líder, Aitor Esteban, ha dicho que "lo que hay es una mayoría negativa" contra el Gobierno que empieza a consolidarse, que Sánchez ya no tiene apoyos incondicionales y que el PNV, dice, es el primero que va "partido a partido según sus intereses".

"Empieza a conformarse una mayoría negativa y eso puede hacer tambalear al Gobierno. Y tiene que ver en cómo se llega, cómo se avanza los próximos meses, cómo llegamos a finales de año. Vivo día a día. Lo primero que hago cuando me levanto es poner la radio, leer los periódicos. Todos son elementos que pueden influir en el desarrollo de la legislatura", ha avisado Esteban este miércoles en una entrevista en la Cadena SER.

Pero el Partido Popular no ve tan clara esta postura del PNV. El secretario general del PP cree que están "entregados" a Sánchez y que palabras como las de Aitor Esteban no tienen credibilidad. "El PNV tiene que ser claro con su electorado. Lo que no puede ser es que el PNV le pida el voto a los vascos de centroderecha para luego gobernar con la izquierda y para luego desarrollar políticas de izquierdas", ha asegurado Miguel Tellado.

Ese, dice, es el engaño de la formación que dirige Aitor Esteban. Así, ha señalado que "el entreguismo del PNV al PSOE es escandaloso". "Le da igual los casos de corrupción que acechan y rodean a Pedro Sánchez con tal de mantener el poder en el País Vasco", ha añadido.

Sánchez muestra tranquilidad sobre la duración de la legislatura

Mientras sus socios mandan señales de alerta sobre su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente continúa su gira en Latinoamérica. Este miércoles, el presidente del Ejecutivo ha mantenido varios encuentros con las autoridades y empresarios en Paraguay. Desde el otro del Atlántico, Sánchez ya mostró este martes tranquilidad sobre la duración de la legislatura. Un mensaje que en las últimas horas han repetido miembros de su Gobierno, tanto del PSOE como de Sumar.

"Respecto si va a ver elecciones antes de un año, yo creo que no. El presidente está determinado a concluir el mandato. Habrá elecciones en el 2027, ellos están poniendo todos los huevos en la cesta de a ver si se cansa y tira la toalla, y yo tengo la sensación de que no tiene ganas de tirar la toalla", ha asegurado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que "estamos gobernando" y que "nunca España tuvo una posición así". "Estamos convencidos de que cuando llegue septiembre vamos a iniciar el nuevo curso político con mucha fuerza, firmeza y muchas propuestas que van a ir dirigidas a lo que hemos hecho siempre, mejorar la vida de los ciudadanos de este país", ha hecho hincapié el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.