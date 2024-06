El caso de una supuesta violación grupal a una menor de 12 años de edad a manosde, al menos, ocho compañeros de curso (6º de Primaria) en un colegio de Peñaflor (Sevilla) está siendo investigado por la Fiscalía de Menores y también está siendo estudiado por otras delegaciones competentes, como el Consistorio y la Junta de Andalucía. De hecho, el asunto "está judicializado" e Inspección de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP está elaborando un informe "que pondrá a disposición del juzgado", según informan fuentes de Educación.

El abuelo paterno de la menor, supuestamente víctima de una agresión sexual y con una discapacidad intelectual reconocida del 50%, ha afirmado que fue ella quien lo confesó, "días después" de que se produjera el episodio, el pasado 17 de mayo.

"Me dice: mamá yo no quería, le metí un guantazo con la mano abierta, pero otros niños me cogieron las manos, me las echaron para detrás, me abrieron las piernas y me hicieron el amor. Cariño mío, eso no es hacerte el amor, eso es otra cosa", ha narrado en 'Y Ahora Sonsoles' la abuela de la víctima.

Desde el Ayuntamiento, por el momento, han declinado hacer valoración alguna acerca de esta presunta agresión a la menor y cuestionado al respecto han remitido a un comunicado que tienen previsto enviar este miércoles.