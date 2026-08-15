Desarticulan en España una red que comercializaba perros con amputaciones estéticas ilegales de orejas y rabo

Desarticulan una red que comercializaba perros con amputaciones estéticas ilegales de orejas y rabo

Los detalles La investigación descubrió un entramado por el que se ha detenido a 14 personas por delitos contra los animales, intrusismo laboral y falsedad documental. Además de operar en España, exportaba y vendía ejemplares en México.

La Guardia Civil ha desmantelado una red que vendía perros con amputaciones estéticas ilegales de orejas y rabo en España, y exportaba a México. La operación 'Goscan' resultó en 14 detenidos y seis investigados por delitos contra los animales, intrusismo laboral y falsedad documental. La investigación comenzó tras detectar amputaciones recientes en un mastín italiano en Cáceres. La red utilizaba documentación falsa para aparentar legalidad y operaba desde un criadero en Alicante. También se descubrió la implicación de un veterinario que proporcionaba documentos oficiales en blanco. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial de Novelda.

La Guardia Civil ha desarticulado una red que comercializaba perros con amputaciones estéticas ilegales de orejas y rabo en todo el territorio nacional. La operación, conocida como 'Goscan', se ha saldado con 14 personas detenidas y otras seis investigadas por delitos contra los animales, intrusismo laboral y falsedad documental.

La organización, que usaba documentación falsificada para tratar de aparentar que las intervenciones se realizaron de forma legal, operaba en diferentes puntos de España y mantenía además una actividad internacional que incluía exportación y venta de ejemplares en México, tal y como informa el Instituto Armado en una nota de prensa.

La investigación comenzó después de que un mastín italiano ingresara en un hospital veterinario en Cáceres. Allí se detectó que presentaba amputaciones recientes en orejas y rabos. Los agentes identificaron al propietario del perro, que aportó una certificación según la cual esas intervenciones se realizaron en Rusia.

Sin embargo, los agentes confirmaron que tal documento era falso y que lo habían elaborado para aparentar la legalidad de las amputaciones y así eludir la normativa española.

Las pesquisas llevaron a los agentes hasta un criadero ubicado en Alicante. En la primera fase de la operación se detuvo al propietario del mastín y a los dos responsables del criadero. Posteriormente, se destapó un entramado más amplio que lideraban la propietaria del local, su pareja y una tercera persona, amiga de ambos, que también fue detenida.

Entregaban documentación falsificada

La organización se dedicaba a comercializar ejemplares caninos y llegaba a pactar con los compradores la realización de cortes en orejas y rabo en función de sus preferencias estéticas.

Sin embargo, la actividad de la red iba más allá de la propia venta. Los responsables del criadero entregaban documentación falsificada para aparentar que estas amputaciones se realizaron legalmente, además de enviar vídeos en los que mostraban cómo realizar los posteriores cuidados y curar las heridas por las intervenciones.

Los investigadores han constatado que tanto vendedores como compradores conocían la ilegalidad de las intervenciones y la falsedad de la documentación usada para justificarlas. Por todo esto, se investiga penalmente a seis personas.

Además, varios compradores adquirieron perros con rabo y orejas intactos y posteriormente decidieron someterlos por iniciativa propia a este tipo de cirugías, hechos por los que se ha detenido a otras nueve personas.

Un veterinario, implicado

Se ha demostrado también la participación de un veterinario colegiado, que proporcionaba a la responsable del criadero pasaportes y documentos oficiales en blanco que ya estaban firmados y sellados con su número de colegiado.

La titular del criadero, a pesar de no tener la titulación o habilitación veterinaria para esta práctica, se encargaba también de implantar los microchips a los cachorros de las camadas.

La operación ha permitido poner al descubierto una red que combinaba la comercialización de animales, la realización o facilitación de amputaciones estéticas ilegales y el uso de documentación falsificada para tratar de dar apariencia de legalidad a estas intervenciones.

Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Novelda.

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