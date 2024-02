El segundo día de protestas agrícolas masivas deja multitud de cortes de tráfico en distintos puntos de España, en una jornada en la que además ha aumentado la tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Una tensión que en algunos lugares se ha saldado con agricultores detenidos y enfrentamientos entre policías y manifestantes, principalmente por los cortes en las carreteras.

Así, la imagen este miércoles ha sido de mayor presencial policial en las carreteras y de más choques con los agricultores. Uno de los momentos más tensos se ha vivido en Santa Fe (Granada), donde cinco personas han sido detenidas por enfrentarse a los agentes e intentar cortar el tráfico. Allí se vivían instantes de tensión como los recogidos en el vídeo, en el que puede escucharse a un manifestante que se dirigía así a los efectivos en la Guardia Civil: "¡Empujones, no!".

Asimismo, un hombre ha sido arrestado en la protesta de Antequera, en Málaga. Según el último balance del Ministerio del Interior, a lo largo del día se ha identificado a 2.562 personas para propuesta de sanción administrativa; se han incoado 733 denuncias y se ha detenido a 12 personas.

Muchas de las marchas no estaban autorizadas y los agentes advertían de las consecuencias: "Lo que están haciendo es delito, no queremos detener, no queremos cargar...", avisaba un guardia civil a los manifestantes en Navarrete (La Rioja), donde los agricultores no han cedido y la tensión finalmente se ha disparado. "¡No somos CDR!", han llegado a gritar los manifestantes.

La hostilidad hacia la Guardia Civil también se ha palpado en Villadangos (León), donde un agricultor denunciaba que los agentes estaban "con las pistolas, con las bolas de goma, acojonando a toda la gente". En Castellón, los agricultores han bloqueado con piquetes y barricadas varias entradas al puerto y el tráfico solo se ha restablecido cuando los agentes se los han llevado a fuerza.

Una escena completamente distinta a la que se ha visto en Sevilla, donde la Guardia Civil pactaba con los manifestantes cuánto tiempo iba a estar cortado el tráfico. En este contexto, y lejos de terminar, los agricultores tienen previsto seguir con sus protestas en los próximos días.