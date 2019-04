"Tenía un llanto desconsolado, no era capaz de contar lo que había pasado": así describen los agentes cómo encontraron a la víctima de 'La Manada'

Lunes, 13 de noviembre, 16 meses después de los hechos comienza el juicio a puerta cerrada. Llega a la Audiencia de Navarra 'La Manada', en prisión provisional desde julio de 2016. Los cinco niegan las acusaciones de violación.

"Todos se han declarado inocentes exceptuando una persona que ha reconocido la sustracción del móvil", explica Agustín Martín Becerra, abogado de tres de los acusados.

El martes, el turno es de la denunciante; cuatro horas de declaración en una sala separada de los acusados que la veían por una pantalla.

La joven confirma la violación: "Me cogen la mano y me dirigen dentro del portal. Yo pensaba que íbamos a fumar porros, pero me rodean y me desnudan". Así lo publica 'Noticias de Navarra'.

Ante las preguntas sobre la falta de lesiones graves, se defiende: "Entre en 'shock' al verme rodeada y me sometí para que acabara cuanto antes".

Tras la polémica generada en la opinión pública, la defensa pide evitar juicios paralelos. "Vamos a intentar respetar la actuación judicial y a no entrar en una dinámica valorativa", añade Martín Becerra.

El miércoles, los agentes de Policía que atendieron aquella noche a la joven confirman que su relato no es fingido: "Le costaba hablar y no podía mantener una conversación fluida (...) con un llanto desconsolado con el que no era capaz de describir lo que había pasado".

Jueves y viernes declaran policías y testigos. La próxima semana volverán los acusados; en total, serán 11 días de juicio, 64 personas pasarán por él y una treintena de medios están acreditados. Máxima expectación que se verá saciada en las dos últimas sesiones; los próximos viernes y lunes las puertas del juzgado se abrirán a público y periodistas, eso sí, nadie podrá grabar nada.