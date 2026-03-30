El temor de 500 familias de San Sebastián tras comprar un fondo buitre sus VPO: "La mayoría estaremos en la calle"

¿Por qué es importante? Las viviendas, situadas en Benta Berri, están controladas por un fondo de inversión con la consecuente subida de precio y una advertencia de fin de contrato para 2028, aunque los vecinos aseguran: "No nos vamos a ir".

Más de 500 familias en las VPO de Benta Berri, Donostia, temen perder sus hogares en 2028, cuando sus viviendas dejarán de ser protegidas tras ser adquiridas por un fondo que no renovará sus contratos de alquiler. Antxon Pro, residente desde hace 28 años, relata que firmaron un contrato de 75 años con opción a compra que nunca se concretó. Carlos Ordóñez, otro vecino, expresa su incertidumbre sobre el futuro. El Gobierno vasco, representado por Denis Itxaso, ha mostrado su apoyo a los vecinos, aunque reconoce que las negociaciones son complejas y urgentes. Piden calma mientras buscan soluciones.

Son más de 500 familias las que temen perder su casa, quedarse en la calle. Viven en las VPO de Benta Berri, un barrio de Donostia, que en 2028 dejarán de serlo tras adquirirlas un fondo que ya ha avisado a los vecinos que no les va a renovar el contrato de alquiler. laSexta ha hablado con algunos de ellos.

Antxon Pro lleva 28 años viviendo en una de esas viviendas que se construyeron como piso de protección oficial. "Nosotros tenemos una renta media de casi 900 euros, unos 880", ha explicado. Entonces firmaron un contrato por 75 años con opción a compra, aunque nunca se efectuó. "La publicidad lo que decía es que en el contrato figuraría que los inquilinos tienen derecho preferente. Se hará realidad a los 12 años. A los 12 años tampoco llegó eso", ha contado este vecino.

Lo que no sabía es que esto concluiría en 2028. Ahora está controlado por un fondo de inversión, con la consecuente subida de precio y una advertencia de fin de contrato. "Esto significa que la mayoría de los que estamos aquí, estamos en la calle, vamos, estaremos en la calle", ha afirmado Antxon Pro.

Carlos Ordóñez tampoco sabe qué va a ocurrir a partir de 2028. "Preocupado con el futuro. Yo tengo contrato que se me acaba ahora, en diciembre. Yo espero que me renueven", ha señalado. Aunque no ha recibido la carta, hay una cosa que tiene clara. "No, no, no nos vamos a ir", ha asegurado.

Mientras, el Gobierno vasco se ha puesto de su lado. "Los vecinos deben saber que estamos de su lado. Queremos jugar un papel activo en defensa de los derechos de los vecinos a quedarse en su barrio", ha dicho Denis Itxaso, consejero vasco de Vivienda.

Sin embargo, también ha advertido que las negociaciones son complejas. "Todavía no sabemos qué tipo de planteamientos nos van a hacer. No tenemos tiempo para perder, tenemos que buscar soluciones lo antes posible", ha agregado el consejero. Por ahora, piden tranquilidad a los vecinos ante una cuestión que es una incógnita.

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