Desde las 19:00 horas del viernes hasta las 7:00 horas de este lunes, los taxis han dejado de prestar servicio en Sevilla. Un fin de semana en el que el sector afirma que el 100% de la flota -exceptuando los servicios mínimos- se ha sumado a secundar la huelga motivada por el conflicto con las VTC.

La tensión entre taxistas y el sector de los Vehículos de Transporte con Conductor se ha avivado estas últimas semanas a raíz del decreto que prepara la Junta de Andalucía para regular la actividad de los segundos.

Los taxistas no están de acuerdo y piden que se establezcan unas limitaciones para poder garantizar unas condiciones justas para ellos y la convivencia entre ambos sectores. "No es justo que una VTC actúe como un taxi, su licencia no vale nada y a mí me ha costado un dinero", denuncia Pedro López, asociado de Élite Taxi Sevilla.

Lo cierto es que el parón que protagonizan los taxistas este fin de semana en señal de protesta no ha resultado del todo pacífico. Las jornadas se han saldado, hasta el momento, con la quema de un taxi en la madrugada de este domingo y la agresión a conductores de VTC este viernes en el aeropuerto.

Desde la Unión del Taxi de Sevilla, su secretario, David Capelo, ha rechazado cualquier acto de violencia "venga del lado que venga". A su juicio, quien debería asumir la culpas s la administración, que ha provocado una lucha de trabajadores para "defender el interés de plataformas y multinacionales que tributan en paraísos fiscales".

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza Élite Taxi, Rafael Baena, ha pedido este domingo la dimisión "inmediata" de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ante el "decretazo" del Gobierno andaluz.