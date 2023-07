Rápido e indoloro, como si se tratase de una cirugía. Así es como algunos tatuadores en el extranjero han empezado a utilizar anestesia general para evitar el sufrimiento de sus clientes.

Famosos como el cantante Arcángel o el futbolista Mariano Díaz ya lo han hecho, y cada vez se están popularizando más entre las estrellas.

En España no es legal este tipo de prácticas. Lo explica a laSexta David Callejo, anestesista en el Instituto de Medicina y Dermatología Avanzada: "Es ilegal que la sedación la realice personal no cualificado".

Tampoco es legal en nuestro país que se realice en un lugar que no está habilitado y que no tenga las certificaciones sanitarias. No olvidemos que los fármacos que se utilizan para anestesiar pueden ser potencialmente mortales.

Este es un curioso método que no todos los tatuadores están dispuestos a seguir porque, dicen, es una falta de respeto hacia una técnica milenaria. "Lo fundamental y principal es la conexión entre el cliente y el artista, el que vea como se desarrolla", cuenta el tatuador Hiago López.

Y es que esta nueva moda puede que nos evite el sufrimiento, pero conlleva riesgos y diluye la magia del tatuaje.