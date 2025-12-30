Un detenido por el incendio de un edificio de Alicante en el que falleció una joven de 25 años

Lo que se sabe El Equipo Territorial de la Policía Judicial de Santa Pola se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las causas y el motivo del incendio, que los bomberos tardaron cinco horas en apagar y se inició en el piso de un vecino denunciado por el resto con anterioridad.

Un incendio en un edificio de Crevillent, Alicante, ha provocado la muerte de una joven de 25 años, quien falleció tras ser trasladada al Hospital del Vinalopó. Un vecino del edificio ha sido detenido por su presunta relación con el incendio, que se originó en su piso y fue denunciado previamente por otros residentes. El Equipo Territorial de la Policía Judicial de Santa Pola investiga las causas del siniestro, que obligó a evacuar a 60 personas y dejó a un hombre de 33 años hospitalizado por inhalación de humo. El ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial en honor a la víctima.

Un vecino del edificio de Crevillent, en Alicante, donde se produjo este lunes un fuego en el que falleció una joven de 25 años tras ser trasladada a un centro hospitalario ha sido detenido por su presunta relación con este incendio, según han informado fuentes de la Guardia Civil a EFE.

El Equipo Territorial de la Policía Judicial de Santa Pola se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las causas y el motivo del incendio, que los bomberos tardaron cinco horas en apagar y se inició en el piso de un vecino denunciado por el resto con anterioridad.

Al detenido, que ya mostraba una actitud conflictiva, se le arrestó inicialmente por un delito de incendio, antes del fallecimiento de la joven, por lo que la calificación podrá variar durante la instrucción a raíz de este hecho, según ha apuntado la 'Cadena SER'.

La joven fue asistida con parada cardiorrespiratoria por el equipo médico de urgencias movilizado por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu), que le practicó la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización.

El equipo consiguió recuperarla en dos ocasiones y llegó a ser evacuada al Hospital del Vinalopó, en Elche, donde falleció, han indicado fuentes del Cicu. Otra persona, un hombre de 33 años, fue atendido por inhalación de humo y llevado la Hospital de Elche con pronóstico reservado, según el Cicu.

El incendio ocurrió poco antes de las 20:00 de este lunes en un piso de una segunda altura de un inmueble de tres plantas ubicado en la calle Al-Shafra, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El fuego originó "una gran cantidad de humo y llamas", según los bomberos, lo que obligó a evacuar a alrededor de 60 personas, tanto del edificio afectado como de otro colindante, han informado fuentes de la Guardia Civil.

Seis vecinos fueron rescatados, cuatro de ellos por la fachada y los otros dos -la fallecida y el varón de 33 años- por el interior del inmueble. Estos dos últimos resultaron afectados por inhalación de humo, al igual que un perro, que logró recuperarse, según los bomberos.

El ayuntamiento ha decretado para este martes un día de luto oficial por el fallecimiento de la joven "como muestra de respeto y condolencia hacia la víctima y sus familiares", en una jornada en la que, además, las banderas de Crevillent ondean a media asta en todos los edificios municipales. También ha expresado su "más profundo pesar y condolencias por el trágico incendio".

