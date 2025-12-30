María Teresa Turrión, la niñera española de los hijos de los príncipes de Gales, galardonada con la Real Medalla Victoria

María Teresa Turrión junto al rey Carlos III, los príncipes de Gales y la reina Isabel II, el 5 de julio de 2015, en el bautizo de la princesa Carlota.

El contexto La palentina hizo su preparación como niñera en el prestigioso Norland College antes de empezar a trabajar para los príncipes de Gales en 2014, tras el nacimiento del príncipe Jorge, segundo en la línea de sucesión a la corona, en 2013.

María Teresa Turrión Borallo, la niñera española de los hijos de los príncipes de Gales, ha sido galardonada con la Real Medalla Victoria en nivel plata por sus excepcionales servicios a la familia real británica. Este reconocimiento, otorgado personalmente por el rey Carlos III en los honores de Año Nuevo, destaca su dedicación desde 2014, cuando comenzó a trabajar para los príncipes Guillermo y Catalina tras formarse en el prestigioso Norland College. Aunque ya no reside con la familia, sigue cuidando de los príncipes Jorge, Carlota y Luis. La lista de honores también incluye a otros miembros del personal real.

Siempre a la sombra, discreta y evitando las apariciones púbicas. La española María Teresa Turrión Borallo, niñera de los hijos de los príncipes de Gales, ha salido este martes a los titulares de la prensa como un excepción tras conocerse que ha sido galardonada con la Real Medalla Victoria por sus servicios a la familia real, según los honores de Año Nuevo que concede el rey Carlos III.

La niñera, que cuida desde que eran muy pequeños a los tres hijos de los príncipes de Gales -los príncipes Jorge, Carlota y Luis-, recibe la medalla en el nivel plata por su servicio personal excepcional a la familia como un regalo que le concede el rey británico a título personal.

Como todos los meses de diciembre, el Gobierno británico ha divulgado este martes la larga lista de honores que otorga el rey -bajo la recomendación que le hace el Ejecutivo- a los ciudadanos que han hecho una gran contribución al Reino Unido en diversas áreas.

En esta lista también se encuentran, según han recogido medios británicos y se ha hecho eco 'El País', el sargento primero Scott Robin Bishop, chofer de Guillermo y Kate; la dama de compañía de la princesa Ana; o la antigua secretaria del príncipe Andrés, a la que han querido reconocer pese a que él ya no pertenece a la casa real.

Turrión Borallo hizo su preparación como niñera en el prestigioso Norland College antes de empezar a trabajar para los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, en 2014, tras el nacimiento del príncipe Jorge -segundo en la línea de sucesión a la corona- en 2013. En varias ocasiones, la niñera ha sido vista con el uniforme de Norland mientras cuidaba de los pequeños en ciertos eventos.

La niñera, que se crió en Palencia, vivió con los príncipes en el palacio de Kensington, en Londres, pero cuando éstos se mudaron a una vivienda en los terrenos del castillo de Windsor -Adelaide Cottage- ya dejó de ser niñera interna, pero ha seguido cuidando de los pequeños príncipes mientras vive en otra propiedad.

Desde el pasado noviembre los príncipes de Gales se han mudado otra vez, a la mansión Forest Lodge, también en Windsor (a las afueras de Londres), que cuenta con ocho habitaciones.

