Una estudiante española muere tras ser atropellada en Nápoles

Una estudiante española de 20 años falleció en Nápoles tras ser atropellada por un todoterreno conducido por un joven de 18 años. El incidente ocurrió alrededor de las dos de la madrugada mientras la joven cruzaba un paso de peatones en el corso Umberto I, en el centro de la ciudad. La estudiante, que se encontraba de Erasmus, fue atendida rápidamente y trasladada al Hospital del Mare, donde murió horas después debido a las lesiones. La Policía Local de Nápoles investiga el accidente, mientras que al conductor se le realizaron pruebas toxicológicas, se le retiró el carné y se incautó el vehículo.

Según recoge la Agencia Efe citando a fuentes de la Policía Local, la joven de 20 años se encontraba cruzando un paso de peatones sobre las dos de la madrugada en el corso Umberto I, en pleno centro de la ciudad, cuando se produjo el suceso.

La chica, que se encontraba de Erasmus en la ciudad, fue atendida rápidamente por el personal del 118 y trasladada de urgencia al Hospital del Mare, donde falleció pocas horas después a causa de las lesiones sufridas.

Los agentes de la sección de accidentes de tráfico de la Policía Local de Nápoles acudieron al lugar del accidente para realizar las investigaciones necesarias para reconstruir la dinámica exacta de los hechos.

El conductor del vehículo fue sometido a pruebas toxicológicas, se le retiró el carné de conducir y el coche fue incautado, han señalado varios medios italianos.