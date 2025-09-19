Ahora

Una estudiante española muere tras ser atropellada en Nápoles

¿Qué ha pasado? La joven, que estaba de Erasmus en la ciudad italiana, estaba cruzando la calle por el paso de peatones cuando fue atropellada por un todoterreno durante la madrugada de este viernes.

Una estudiante española ha fallecido la madrugada de este viernes en Nápoles (sur de Italia) tras ser atropellada por un todoterreno conducido por un joven de 18 años.

Según recoge la Agencia Efe citando a fuentes de la Policía Local, la joven de 20 años se encontraba cruzando un paso de peatones sobre las dos de la madrugada en el corso Umberto I, en pleno centro de la ciudad, cuando se produjo el suceso.

La chica, que se encontraba de Erasmus en la ciudad, fue atendida rápidamente por el personal del 118 y trasladada de urgencia al Hospital del Mare, donde falleció pocas horas después a causa de las lesiones sufridas.

Los agentes de la sección de accidentes de tráfico de la Policía Local de Nápoles acudieron al lugar del accidente para realizar las investigaciones necesarias para reconstruir la dinámica exacta de los hechos.

El conductor del vehículo fue sometido a pruebas toxicológicas, se le retiró el carné de conducir y el coche fue incautado, han señalado varios medios italianos.

