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Problemas en la Alta Velocidad

Suspendida la Alta Velocidad Madrid-Sevilla por la caída de un cable de alta tensión

Los detalles Fuentes de Adif señalan a laSexta que, dada la hora y la duración estimada de los trabajos de reparación, se ha optado por suspender la circulación de los últimos trenes previstos para este martes y dar así "certidumbre a los viajeros".

Imagen de archivo de un tren de AVE. Imagen de archivo de un tren de AVE.Europa press
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La caída de un cable de alta tensión ha provocado el corte de la línea férrea entre Sevilla y Córdoba, lo que afecta a la circulación de la Alta Velocidad Madrid-Sevilla en los dos sentidos y las Cercanías de la capital andaluza.

Fuentes de Adif señalan a laSexta que esta caída se ha producido a las 19:47 horas de este martes, lo que ha provocado una falta de tensión en la catenaria de ambas vías entre las estaciones de Guadajoz y Sevilla S.J. (Ancho Estándar) y entre Brenes y Sevilla S.J. (Ancho Ibérico), provocando, a su vez, "daños importantes en la catenaria y un incendio".

"Todos los trenes que estaban en circulación están pudiendo llegar a estaciones cercanas, excepto un tren que se han tenido que transbordar en vía para evacuar a los viajeros. Dada la hora y la duración estimada de los trabajos de reparación, se ha optado por suspender la circulación de los últimos trenes previstos para hoy y dar certidumbre a los viajeros", añaden desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Como consecuencia de la avería, la circulación entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz (ancho estándar) y entre Sevilla-Santa Justa y Brenes (ancho convencional) se encuentra suspendida, lo que afecta a la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y al núcleo de Cercanías de Sevilla. Según Adif, se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible.

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