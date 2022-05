El pleno de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena que un juzgado de Barcelona impuso a un joven al que prohibió tener una cuenta en Youtube durante cinco años por humillar a una persona sin hogar, a la que grabó tras darle unas galletas rellenas de pasta de dientes en la calle.

Según informa el alto tribunal, el pleno ha seguido el criterio del ministerio fiscal y, a la vista de la redacción definitiva de la sentencia, tres magistrados podrían formular votos particulares.

El youtuber ReSet fue condenado en 2019 por un juez de Barcelona por un delito contra la integridad moral tras publicar el vídeo en el que daba de comer unas galletas Oreo rellenas de dentífrico a un hombre sin hogar.

"La verdad es que se siente bien cuando ayudas a una persona. Obviamente, en la parte del Oreo con pasta dental a lo mejor me he pasado un poco. Pero mira el lado positivo, le ayudará a limpiarse los dientes, que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre, ¿no?. Así que yo le ayudo con la pasta dental", decía en su vídeo.

Además de la prohibición de usar la red social durante cinco años, fue condenado a 15 meses de cárcel y a indemnizar al hombre con 20.000 euros por los daños morales causados por la difusión del vídeo, con el que el condenado ganó 2.180 euros.

El joven aseguró en una declaración ante el fiscal y sus abogados que "todo era en plan de coña". "Mi intención no era ofender. Vosotros vais muy a tope con la ley", dijo ReSet.

Con el citado canal de Youtube Kenghua R. se había convertido en un conocido influencer en España y América Latina, con 1,1 millones de suscriptores y 124 millones de visualizaciones a los contenidos que publicaba.