Se suicida y mata a sus dos hijas gemelas tras estrellar su coche en un río en Michigan

Una mujer asesinó a sus dos hijas gemelas de nueve años tras presuntamente estrellar deliberadamente su vehículo en el río Kalamazoo de Michigan, según informó la Policía Local. La mujer, de 44 años, también murió.

Las autoridades localizaron los cuerpos tras responder a una llamada al 911 después de que varios transeúntes vieron a dos niñas llorando a un lado de la carretera, según informa CNN.

Las niñas dijeron a los oficiales que habían estado dentro del vehículo con la mujer y sus gemelos, pero que les permitió salir del vehículo antes de hundirlo en el río. Ambas niñas están relacionadas con la mujer de 44 años, pero aún no está claro cuál es su conexión familiar específica.

"No creemos que esto haya sido un accidente", declaró una autoridad local a la CNN, y señaló que el río no es fácilmente accesible en el área donde se encontró el automóvil sumergido. "Tienes que conducir tu auto a propósito en esa área". Aún no se ha determinado un motivo y la investigación está en curso.