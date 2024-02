Miguel es una de las primeras personas que conocemos en la Feria Sénior que hoy empieza en el WiZink Center, en Madrid. Nada más saludarle con un clásico "¡Buenos días! ¿puedo hacerle una pregunta?"... protesta: "Ya me has puesto la etiqueta: "abuelito". Puedes escucharle en este vídeo de laSexta Noticias. Y sin él saber que precisamente sobre ese edadismo en el lenguaje es sobre lo que le íbamos a preguntar.

A Miguel, de "taitantos" años (no nos los ha querido revelar) le ha sonado edadista la manera de dirigirnos a él de usted. En otro momento de su vida le habría parecido simplemente lo que intentaba ser , una muestra de educación, pero acostumbrado a ser juzgado por su edad y por las palabras, ha saltado como un resorte. Pero el lenguaje y las costumbres están llenos de puñales con los que ahondamos la discriminación. "El edadismo es una etiqueta, porque aún podemos emprender, cambiar de opinión, incluso enamorarnos".

A Pilar, de 77 años. no le llaman "abuelita". Pero sí "abuela", por ejemplo, cuando va al médico. "No soy su abuela. Debajo de estas canas tengo un cerebro que funciona perfectamente", nos dice. También que no le preocupa la edad, sino la actitud. Y que no le parece un piropo que le digan que está muy bien para su edad: "También de Tutankamón pensamos que está muy bien para su edad, que está conservadito".

Tras esto, hay un sentimiento de rechazo a ser eternamente juzgados por sus años. Para Eduardo Molet, organizador de la Feria Sénior y viral experto inmobiliario ("¡Vendido! ¡vendido! ¡vendido!") es obvio "que está muy bien". Pero hay otra pregunta que representa en su experiencia el edadismo: cuando le preguntan a sus 70 años... ¿ya te has jubilado? "Pues no. Y trabajaré hasta que me dé la gana".

En el ránking de las expresiones que molestan están todos esos diminutivos, buenismos, condescendencia en el lenguaje. A Milagros, de 69 años, le sangran los oídos cada vez que escucha una de estas expresiones porque siente "que infantilizan, que es hablar como a un niño a una persona que no lo es".

Mari Ángeles, de 66 años, se siente con el máximo poder para luchar por una sociedad más igualitaria. Y a ella lo que le pone triste es que sus familiares le corten cuando habla, acusándola de enrollarse, de contar batallitas: "Cuando nos empiezan a decir: al grano, te estás enrollando, ya estás con tus batallitas... Que nos dejen hablar, que nos tengan en cuenta porque aún tenemos mucho por lo que luchar".

Pero la palabra más cruel y edadista, nos la da Isabel, de 74 años. Y nos pone frente al espejo. Porque ella se siente discriminada cuando nosotros, en la tele, contamos noticias de personas de 70 años refiriéndonos a ellas como "ancianos". Ella nos recuerda: "Mayores, sí. Ancianos, no. No puede ser. Nuestra generación tiene muchos años de vida". Desde aquí, Isabel, nuestro compromiso de no volver a hacerlo.