"En España tenemos un problema que se llama edadismo", asevera tajante el sociólogo Rafa López en laSexta Xplica. Una verdad que queda patente con un solo ejemplo: "hablamos del futuro de las pensiones y no del presente de nuestros mayores, cómo están en las residencias, cómo les estamos cuidando, cómo están las personas que tienen dependencia en sus propias casas, cómo están en la soledad muchos mayores".

El sociólogo afirma que les hemos fallado durante la pandemia del COVID a varios niveles. El primero de ellos, a nivel administrativo y recuerda que "antes de la pandemia no había ni una inspección por residencia a nivel global de toda España en cada una de las residencias y también les ha fallado a la hora de evaluar cómo fue el coronavirus, porque se niegan a investigar lo que pasó".

Los tribunales, afirma López, tampoco sirven de ayuda a los ciudadanos de la tercera edad. "Yo he visto algunas justificaciones que aseguraban que cerraban por la proporcionalidad de recursos. No han muerto proporcionalmente, es que quizá no hemos puesto los recursos para que pudieran vivir con dignidad", lamenta.