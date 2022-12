El mes de diciembre viene cargado de cosas buenas: dos festivos a principios de mes que pueden convertirse en un gran puente, el cambio de estación y la llegada del invierno —buena para los amantes del frío—, la celebración del sorteo de la Lotería de Navidad, las fiestas más familiares, las vacaciones escolares y los días festivos. El calendario laboral siempre prevé días no laborables en el entorno de la Navidad, aunque para saber cuáles son y cuáles no hay que revisar dos calendarios diferentes: el del año vigente, para los festivos antes de que finalice el 2022, y los del año próximo para los que transcurren durante los primeros días de enero.

No obstante, hay que tener en cuenta otra cosa: los casi siempre amados fines de semana y que, en un momento como este, pueden convertirse en un pequeño enemigo. Cada año, cada municipio o localidad disfruta un total de 14 festivos, entre ellos unos ocho de carácter nacional —es decir, festivos en toda España—, otros de carácter autonómico y otros más locales. Lo que sí tienen en común todos los festivos es que caen entre lunes y sábado, aunque nunca en domingo. Cuando un festivo cae en sábado, los trabajadores de turnos de fines de semana sí pueden disfrutarlo, pero para aquellos que están contratados en empleos de lunes a viernes 'pierden' esos festivos.

Esto es, más o menos, lo que ocurre las Navidades de este año. Por norma general, los calendarios laborales prevén como días festivos los días 25 de diciembre y 1 de enero —no el 24 y el 31 de diciembre—, días además de carácter nacional y que se han de "respetar", si bien el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores da la posibilidad al Gobierno de "trasladar a los lunes todas las fiestas de ámbito nacional" que tengan lugar en domingo. Si miramos los calendarios de estos dos meses, diciembre y enero, veremos que es el caso: tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero caen en domingo.

¿Entonces... se pasan al 26 de diciembre y 2 de enero?

El Estatuto de los Trabajadores da a las comunidades autónomas, siempre que no se pasen del límite de 14 días festivos, la potestad de sustituir por festividades que por tradición le sean propias las que sean trasladadas a lunes o, si lo prefieren, mantenerlas y hacer uso de la facultad de traslado a lunes. En resumen, las comunidades son las que tienen que decidir si estos festivos los pasan a lunes o eligen otro día para compensar.

En el caso del 26 de diciembre, dependiente del calendario de 2022, todas las comunidades y ciudades autónomas salvo cinco han optado por que el 26 de diciembre sí sea festivo. Las cinco en las que no lo es son Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana y Ceuta. Así pues, sí es festivo el 26 de diciembre en:

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Cantabria

Extremadura

Galicia

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Madrid

Melilla

Murcia

Navarra

La Rioja

Con el 2 de enero hay que acudir al calendario laboral de 2023, aunque la teoría es exactamente la misma: son las propias comunidades autónomas las que tienen que decidir si trasladan el día de Año Nuevo (1 de enero) al lunes siguiente o si prefieren elegir otro día festivo para completar los 14 días libres de su región. En este caso, son sólo cinco las comunidades autónomas donde han optado por dar como festivo el 2 de enero:

Andalucía

Aragón

Asturias

Castilla y León

Murcia

¿Qué pasa con el 6 de enero?

Lo cierto es que aunque pueda parecer que sí, el día de Reyes no tiene tanta 'fuerza' en la legislación como la tienen el 25 de diciembre o el 1 de enero: el día de la Epifanía del Señor (6 de enero) suele ser festivo, en el calendario de 2023 no está incluido dentro de los ocho festivos no sustituibles. ¿Entonces no es festivo? No, para nada: la del 6 de enero es una de las fiestas que, sin tener el carácter nacional que tienen días como el 1 de mayo o el 12 de octubre, todas las comunidades autónomas han optado por celebrar, por lo que el 6 de enero sí es festivo a nivel nacional aunque no sea un festivo nacional per se.