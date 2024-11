Una de las múltiples consecuencias de la DANA, que ha afectado al litoral mediterráneo de la Península Ibérica, es la destrucción de muchos negocios, que han quedado anegados por el lodo. Es el caso del centro de estética que Maggy Boix había abierto en Aldaia (Valencia) tan solo seis meses antes del temporal. Lo perdió todo, pero gracias a la donación de material de Pilar Aguado, una peluquera prejubilada de Segovia que había escuchado su historia en laSexta, podrá retomar parte de su actividad.

Boix abrió Maai Esthetic invirtiendo los ahorros de su vida, pero no consiguió salvar nada del agua: "Los muebles se deshacían. Todo quedó destrozado", ha comentado. Tras días de trabajo, y gracias a la ayuda de sus vecinos y voluntarios, puede caminar por el local sin barro. Tras dar su testimonio en laSexta, Aguado, que tenía todo el material a la venta, no dudó: "Estaba llorando y como oí que era de estética y yo tenía eso, pues qué hago yo con esto. Si ella lo quiere, yo se lo cedo muy gustosamente".

Además, este canal ha sido testigo de una de sus conversaciones. "Hola Magui, espero que lo que te ofrezco te sirva", le ha transmitido Aguado. "Te lo agradezco muchísimo", le ha contestado Boix, quien todavía sigue en shock: "Si no llega a ser por el vecino que me sacó de allí, yo no sé qué me hubiera podido pasar". "Pero para arriba", le ha replicado Pilar. "Siempre", ha concluido Maggy.