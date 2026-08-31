Una noche en El Trampolín entre basura, chozas y banderas de España: "Es un mensaje de que soy inmigrante, no soy invasor"

La mayoría de los migrantes que permanecen en esta playa son hombres jóvenes procedentes de Marruecos. Comen una vez al día y utilizan el mar como baño.

La playa de El Trampolín en Ceuta se ha convertido en un refugio improvisado para migrantes que no han conseguido plaza en espacios oficiales. Cientos de personas, principalmente jóvenes marroquíes, viven en chabolas hechas de materiales reciclados, enfrentándose a condiciones precarias. Un equipo de Más Vale Tarde documentó la situación, donde los migrantes buscan demostrar que no son invasores, como Mohammed, quien exhibe banderas de España en su tienda como símbolo de respeto. Las condiciones de vida son difíciles, con fogatas para resistir la humedad y una sola comida diaria. Muchos han sido contactados por mafias que cobran 4.000 euros para llevarlos a la península, pero no pueden pagar. La acumulación de basura y alimentos desechados ha generado un ambiente insalubre.

La playa de El Trampolín se ha convertido en uno de los lugares más concurridos para los migrantes de Ceuta que no han conseguido plaza en uno de los espacios habilitados por las administraciones. Allí, permanecen cientos de personas que duermen en chabolas y sobreviven en campamentos improvisados de la costa. Un equipo de Más Vale Tarde ha ido hasta El Trampolín para ver cómo es pasar la noche en este lugar, donde muchos llevan ya un mes.

Lo primero que llama la atención es la cantidad de gente, ya no solo en la playa, sino también en las calles aledañas. En la arena ya no hay espacio para levantar más chozas. Cada día que pasa hay más chabolas y más basura.

El perfil de las personas que viven en estos asentamientos es, en su mayoría, de hombres jóvenes que vienen de Marruecos. No ponen pegas a ser grabados, al contrario, tratan de contar quiénes son y demostrar que "no son invasores".

Mohammed es uno de los que sobreviven en este asentamiento y en su tienda cuenta con banderas de España que, asegura, son un símbolo de respeto. "La compré en Mercadona para dejar un mensaje, para decir 'no, no soy invasor'. Para decir que estoy aquí bajo la bandera de España, solo inmigrante, no soy invasor", sostiene.

En condiciones deplorables

Las chozas están construidas en su mayoría con cañas, bolsas de basura, cartones, mantas y con lo que han ido cogiendo de los contenedores. En algunas duermen hasta cinco personas. Incluso se ve a un hombre intentando descansar en una cuna.

Duermen al raso, hacen fogatas para poder resistir la humedad y cocinan lo poco que tienen. Además, la mayoría de ellos come solo una vez al día. Como "baño", recurren a un emplazamiento cerca del mar, donde hacen sus necesidades y se lavan.

Muchos cuentan a laSexta que han sido contactados por las mafias, que les piden 4.000 euros por cabeza para llevarlos a la península en zódiac. Explican que no han recurrido a esta oferta porque no tienen dinero, pero que no lo dudarían, ya que se niegan a regresar a Marruecos.

La playa de El Trampolín está repleta de basura y alimentos tirados. Tras semanas así, el olor no es nada agradable.

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