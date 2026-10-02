Detienen a dos jóvenes en Sevilla por apalear a una persona sin hogar hasta dejarla inconsciente

Un agente de la Guardia Civil, con uno de los detenidos.

Los detalles Los dos jóvenes persiguieron a la víctima, hasta conseguir derribarlo violentamente. Una vez en el suelo e inmóvil, le habrían propinado patadas en la cabeza y el rostro, hasta que la víctima perdió la consciencia.

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 18 y 19 años por agredir brutalmente a una persona sin hogar en un parque de Mairena del Aljarafe, Sevilla. La víctima quedó inconsciente y requirió atención médica. La agresión, que ocurrió de noche, está relacionada con la aporofobia, según la Guardia Civil. Los jóvenes persiguieron y derribaron a la víctima, golpeándola en la cabeza y rostro. Vecinos grabaron el ataque, lo que provocó que los agresores huyeran. Los detenidos acosaban a la víctima desde días atrás, lanzándole objetos y amenazándolo. Están investigados por delitos de odio y lesiones graves.

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 18 y 19 años por la paliza en un parque de Mairena del Aljarafe (Sevilla) a una persona sin hogar, que quedó inconsciente a causa de la agresión y con heridas por las que necesitó asistencia por los servicios sanitarios.

Los investigadores relacionan la agresión, que se produjo de noche, con la aporofobia, esto es, la fobia a las personas pobres o desfavorecidas, según ha apuntado la Guardia Civil en una nota de prensa.

La Guardia Civil, que identificó a los jóvenes en colaboración con la Policía Local de Mairena del Aljarafe, continúa trabajando para esclarecer todos los extremos relacionados con los hechos, que fueron grabados por vecinos de la zona.

Los dos jóvenes persiguieron a la víctima, hasta conseguir derribarlo violentamente. Una vez en el suelo e inmóvil, le habrían propinado patadas en la cabeza y el rostro, hasta que la víctima perdió la consciencia.

Varios vecinos que se encontraban en las inmediaciones recriminaron la actitud de los jóvenes, quienes, al percatarse de que estaban siendo observados y grabados, huyeron a la carrera del lugar, dejando a la víctima tendida en el suelo.

Tras recuperar la consciencia, el hombre abandonó voluntariamente el lugar y, posteriormente, fue localizado y atendido por los servicios sanitarios. Los agentes constataron que ambos jóvenes llevaban varios días acosando y amenazando a la víctima, aprovechándose de su situación de especial vulnerabilidad.

Según las pesquisas realizadas, los supuestos autores de los hechos habrían llegado incluso a lanzarle piedras y naranjas mientras dormía, además de proferir amenazas contra él en el lugar donde se refugiaba durante las horas nocturnas. Los jóvenes están investigados por la presunta comisión de delitos de odio, en la modalidad de aporofobia, y de lesiones graves.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.