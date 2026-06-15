El Sevilla busca una salida para Rafa Mir antes de terminar el verano tras la condena por agresión sexual al futbolista

¿Qué han dicho? En un comunicado, el Sevilla ha expresado su "más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual", y ha añadido que "estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte".

La Audiencia de Valencia ha condenado al futbolista Rafa Mir a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual. El Sevilla FC, club al que pertenece Mir, ha expresado su respeto por el procedimiento judicial y ha condenado firmemente cualquier tipo de violencia o agresión sexual. Rafa Mir, quien fue fichado en 2021 por 16 millones de euros, está obligado a regresar al Sevilla tras su cesión en el Elche el 30 de junio, pero el club busca su salida este verano. Sin embargo, cualquier acción contractual dependerá de una sentencia firme. Además, Mir deberá indemnizar a la víctima con 64.000 euros. Un segundo acusado, Pablo Jara, ha recibido una condena de dos años y medio.

Este lunes, la Audiencia de Valencia ha condenado al futbolista Rafa Mir a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual. Ahora, el Sevilla Fútbol Club, al que pertenece Mir, ha emitido un comunicado en el que muestra su "respeto ante el procedimiento judicial" en el que está envuelto el jugador. También ha condenado de "manera firme y rotunda cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual".

La duda en estos momentos pasa por saber qué va a hacer el Sevilla con el contrato de Rafa Mir, ahora que está condenado por agresión sexual, aunque este ya haya anunciado que va a recurrir.

Tal y como ha podido saber laSexta, a partir del 30 de junio, Rafa Mir tiene que volver a incorporarse al Sevilla tras su cesión en el Elche. Además, todavía le queda todo un año de contrato por delante. Pese a ello, la intención del club es buscarle una salida este mismo verano. El Sevilla no descarta otro tipo de opciones, como puede ser un despido disciplinario por causa de fuerza mayor o incluso la suspensión provisional del contrato de trabajo.

Eso sí, para aplicar estas opciones, el Sevilla tendría que esperar a que la justicia decretase una sentencia ya en firme, sin posibilidad de ser recurrida.

"Firme y rotunda condena"

"El Sevilla FC, ante la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia en la que condena a ocho años y medio a su futbolista Rafa Mir, cedido en el Elche hasta el 30 de junio, manifiesta su máximo respeto por los procedimientos judiciales", ha indicado el club hispalense vía comunicado.

En su escrito, el Sevilla también expresó su "más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual", y añadió que "estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte".

Rafa Mir fue fichado por el Sevilla en el verano de 2021 previo pago de unos 16 millones de euros al Wolverhampton inglés. Este lunes ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones.

Un segundo acusado, también futbolista y amigo de Mir, Pablo Jara, ha sido condenado a dos años y medio de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves.

La sentencia también establece una indemnización de 64.000 euros por parte de Mir a favor de la víctima y de 6.280 euros para la denunciante del segundo condenado.

Hay que recordar que Mir fue detenido en septiembre de 2024, cuando jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla, tras la denuncia presentada por una mujer a la que conoció en una discoteca y que acudió posteriormente a su casa, en el municipio de Bétera, junto a una amiga y dos amigos.

Por su parte, el Elche, el club en el que ha jugado esta pasada temporada el delantero Rafa Mir en calidad de cedido, ha dicho que valorará la situación del futbolista en cuanto tenga en su poder la sentencia. Fuentes del club han indicado que han conocido la sentencia del delantero, propiedad del Sevilla, "a través de los medios" de comunicación.

"En este momento, el club no dispone del contenido de la sentencia, por lo que no podemos hacer una valoración", han explicado desde la entidad ilicitana. "En cuanto la tengamos y podamos analizarla con rigor, el Elche tomará las decisiones que corresponden. Mientras tanto, respetamos el procedimiento y el ámbito judicial".

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