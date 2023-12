El Servicio Andaluz de Salud (SAS) indemnizará a un joven de 17 años con 52.897 euros por la pérdida de un testículo tras una negligencia médica sufrida en un centro sanitario ubicado en la localidad malagueña de Mollina, según el acuerdo al que ha tenido acceso EFE.

El abogado que presenta a la familia, Damián Vázquez, adscrito a la Asociación El Defensor del Paciente, presentó una reclamación patrimonial administrativa tras la deficiente asistencia sanitaria que provocó que el menor perdiera el testículo, según un comunicado remitido por los servicios jurídicos.

El 28 de noviembre de 2022 el joven, acompañado de su familia, acudió a un centro sanitario de Mollina debido a un dolor insoportable que padecía desde hacía unas dos horas en un testículo y que le hizo, incluso, abandonar el colegio para desplazarse al centro de salud. El médico, sin explorarlo y sin realizar prueba alguna, comprobó que efectivamente la inflamación era notoria y el dolor palpable, pero procedió a dar el alta sin más, con diagnóstico de orquitis y recomendó reposo sin derivarlo al hospital ni al especialista.

Dicho facultativo indicó al paciente y a su madre que no se preocuparan, que era un dolor sin importancia y que esa inflamación del testículo era causada por bacterias o virus, según ha explicado a EFE Damián Vázquez, que precisa que la familia confió en el criterio del facultativo.

Al día siguiente, en vista de que el dolor era "insoportable", acudieron al servicio de urgencias del Hospital Comarcal de Antequera, donde se le diagnosticó una torsión testicular tras realización de las pruebas necesarias para un diagnóstico concluyente y fundamentado. Los facultativos decidieron intervenir al menor quirúrgicamente pero le tuvieron que extirpar el testículo debido a que estaba torsionado y necrótico, e indicaron a la familia que no entendían cómo no le habían derivado o le habían realizado una serie de pruebas diagnósticas como el eco doppler, ya que en estos casos el factor tiempo es fundamental y si no se actúa en pocas horas supone la pérdida del testículo.