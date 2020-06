El Hospital General de Castellón investigará la denuncia de una presunta agresión homófoba por parte del personal de seguridad del centro hacia un joven que acudió al servicio de urgencias. Kevin Bautista, la víctima de la agresión ha contado a laSexta que quiso salir a fumar y, en ese momento, dos vigilantes se abalanzaron sobre él y le insultaron por ser homosexual.

"Me estamparon la cabeza con el brazo contra el suelo y ahí se me abrió la ceja", ha contado Kevin, a lo que ha añdido: "Cuando me estaban asfixiando y estaba a punto de perder el conocimiento,para defenderme como podía intenté morder a uno de ellos o a hincar la uña, no me acuerdo bien lo que fue, tras lo que le comenzó a salir sangre y el otro le dijo: 'Corre ve a curarte porque tendrá el sida como todos los maricones".

Por su parte, el Observatorio contra la LGTBIfobia ya ha avanzado que llevará los hechos a Fiscalía. Su director, Antonio Abad, ha explicado que, según la denuncia del paciente, los guardias "le encerraron en la habitación, le dieron una paliza entre gritos homófobos y le causaron lesiones". Al parecer, le pidieron que "no se quejara del dolor del golpe porque cosas peores se había metido por el culo", unas palabras que "marcarían clarísimamente el carácter homófobo de la agresión", ha apuntado Abad, que explica que el paciente había acudido con su pareja al centro. Kevin contactó con entidades de atención al colectivo LGTBI+ para denunciar estos hechos.

Además, el director del Observatorio ha remarcado que este tipo de insultos son "inaceptables" y, además, ha contado que ya ha recibido anteriormente quejas de usuarios del hospital por haber recibido un trato vejatorio por parte del personal de seguridad. Abad ha indicado, además, que el sábado mantuvo una conversación con la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, en la que, según ha destacado, Barceló mostró "muy buena disposición" para determinar qué ocurrió y que se han solicitado los informes de los profesionales que intervinieron.

Desde el centro aseguran que se vieron obligados a actuar así porque el joven se puso violento

Por su parte, desde el Hospital General de Castelló han dado otra versión de lo sucedido y han indicado que el paciente agredió al personal sanitario del centro, unos hechos que denunciarán al ser además figuras consideradas de autoridad. Fuentes del centro han explicado que, al parecer, el paciente al recuperarse de un episodio de epilepsia se comportó de forma "violenta", "muy agitada" y "profiriendo gritos", hasta el punto de empujar a una auxiliar de enfermería y tratar de agredir a un celador.

El paciente, según el hospital, se dirigió a la puerta de urgencias, donde el personal se seguridad le redujo tanto a él como a su pareja. El General de Castelló sostiene que hubo un forcejeo en el que el hombre sufrió un golpe en la cabeza y se hizo una brecha en la ceja y su pareja también recibió un golpe en la mejilla.

Así, desde el centro hospitalario desconocen si el personal de seguridad pronunció la frase homófoba que el paciente denuncia y no pueden "confirmar ni desmentir" el ataque verbal. En este sentido, el hospital abrirá una investigación interna esta semana para esclarecer lo sucedido.

En todo caso, ha matizado, estas frases se habrían proferido después de la presunta agresión física. Así, ha señalado que no puede valorar aún si hubo una agresión homófoba en sí, pero sí afirmar que hubo una agresión a personal sanitario. Además, el Hospital General ha afirmado que se revisó el carácter de las lesiones producidas durante el altercado y que el paciente rechazó recibir atención en el centro y firmó un alta voluntaria.