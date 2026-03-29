Scroll infinito, notificaciones en cascada y mucha dopamina: la silenciosa adicción a los móviles que perjudica nuestra salud mental

Los detalles Expertos señalan que este comportamiento puede derivar en efectos negativos como ansiedad, depresión o una sensación constante de agobio.

El hábito de revisar el móvil al despertar o de manera automática durante el día es cada vez más común y puede indicar una adicción a las pantallas con serias consecuencias en la salud mental. Expertos advierten que esta dependencia, a menudo normalizada, puede causar ansiedad, depresión y agobio. Ana Asensio, psicóloga, señala que la rapidez y luminosidad de las pantallas activan la dopamina, un elemento común en todas las adicciones. Se recomienda evitar el uso del móvil al despertar y antes de dormir, crear espacios sin tecnología y realizar un "detox digital" semanal. Además, se enfatiza la importancia de un pensamiento crítico sobre el uso de la tecnología y se promueven talleres para fomentar un uso responsable.

Mirar el móvil nada más despertarse o hacerlo de forma automática durante el día es un hábito cada vez más común. Una conducta aparentemente inofensiva que, sin embargo, puede esconder una fuerte adicción a las pantallas con consecuencias en la salud mental.

Pese a que es ya una realidad, los expertos siguen advirtiendo de los problemas que puede generar esta adicción, la cual pasa desapercibida e incluso puede estar normalizada en muchos aspectos. Por su parte, Ana Asensio, psicóloga y doctora de neurociencia de 'Vidas en positivo', lanza una pregunta.

"¿Quién no se levanta por la mañana y lo primero que hace es consultar el móvil? Las notificaciones, si hay un WhatsApp… incluso por inercia", dice la experta. Un gesto cotidiano en el que muchos se ven reflejados y que evidencia hasta qué punto el uso del teléfono se ha integrado en la rutina diaria.

El problema, advierten los especialistas, es que este comportamiento puede derivar en efectos negativos como ansiedad, depresión o una sensación constante de agobio. Detrás de esta dependencia hay una explicación científica.

"La rapidez y la luminosidad de las pantallas activan la dopamina, una sustancia que es un reforzador que tienen todas las adicciones", añade Asensio. Además, los expertos subrayan que no se trata únicamente de una cuestión de voluntad individual.

Medidas para recuperar el control del tiempo

Las redes sociales están diseñadas para fomentar el uso continuado a través de mecanismos como el scroll infinito, las notificaciones constantes y el consumo rápido de contenido. Frente a esta situación, los especialistas proponen pequeñas medidas para recuperar el control del tiempo.

"Cuando te levantes, que lo primero que mires no sea el móvil y que lo último que veas antes de dormir tampoco sea tu móvil", añade la psicóloga. Asimismo, aconseja tener "espacios libres de móvil" en casa y realizar un "detox digital" al menos un día a la semana.

También insisten en la importancia de desarrollar un pensamiento crítico sobre el uso de la tecnología. Antonio Pulido, responsable de la Fundación Cibervoluntarios, destaca la necesidad de reflexionar sobre nuestra relación con las redes: "Que equilibren lo físico y lo digital y que sepan qué uso están haciendo de los dispositivos y para qué".

Desde esta organización realizan talleres para fomentar un uso responsable de la tecnología. El objetivo, aseguran, "es ir más allá" y apostar por una construcción colectiva de un entorno digital.

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