Investigan a un hombre por vender oculto en sobres de miel un medicamento sexual en Barcelona

Los detalles En la primera inspección, la Guardia Civil intervino 160 sobres y, al regresar al establecimiento tras no localizar al titular del mismo, hallaron otros 86 sobres de la marca Royal Honey.

La Guardia Civil investiga a una persona en Barcelona por un delito contra la salud pública al vender sobres de miel con sildenafilo, un principio activo usado en medicamentos para la disfunción eréctil, como la Viagra. Se intervinieron 246 sobres de Royal Honey en dos operativos en el mismo local. La operación 'Nihari' se inició tras recibir información sobre defraudación de fluido eléctrico en supermercados de Barcelona, afectando a 26 establecimientos. Además, se levantó un acta por contrabando al hallar 160 sobres de miel. La Agencia Española de Medicamentos confirmó la presencia de sildenafilo, prohibiendo su venta. Tras la incautación inicial, el producto fue reincorporado al punto de venta.

La Guardia Civil investiga a una persona en Barcelona por un delito contra la salud pública tras detectar que vendía sobres de miel que contenían sildenafilo. Se trata de un principio activo utilizado en medicamentos para la disfunción eréctil, conocido comercialmente como Viagra.

En total, se han intervenido 246 sobres de Royal Honey en dos actuaciones realizadas en el mismo establecimiento. La operación, denominada 'Nihari', comenzó después de que a los agentes les llegase información sobre una posible defraudación de fluido eléctrico en distintos supermercados de Barcelona.

El dispositivo afectó a 26 establecimientos. En una de esas inspecciones, la Guardia Civil investigó al responsable de uno de los locales por un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico.

Durante esa misma actuación, los agentes levantaron también un acta por infracción de contrabando al localizar bajo el mostrador e intervenir un total de 160 sobres de miel de la marca Royal Honey, de 15 gramos cada uno, fabricados en Tailandia.

Tras la intervención, los agentes remitieron una muestra del producto a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que confirmó la presencia de sildenafilo en su composición, cuyo consumo no controlado puede ocasionar efectos secundarios potencialmente graves para la salud, especialmente cuando se toma sin supervisión médica.

Al contener una sustancia activa con acción farmacológica no declarada, estos productos pasan a tener la consideración de medicamentos no autorizados y su venta está prohibida.

Una vez conocido el resultado, trataron de localizar al titular del establecimiento sin éxito. Los agentes decidieron regresar al local y comprobaron que el producto seguía a la venta, descubriendo otros 86 sobres expuestos en el mostrador de los que el investigado aportó una factura falsa.

La investigación apunta a que, tras la primera incautación, el producto volvió a ser incorporado al punto de venta para continuar con su comercialización.

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