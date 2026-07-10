Sánchez expresa su "tristeza y desolación" por el incendio de Los Gallardos y traslada sus condolencias a las familias de las víctimas

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha deseado una "pronta recuperación a los heridos" y se ha solidarizado "con todos los vecinos afectados". El fuego ha dejado al menos 11 muertos.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha manifestado su "enorme tristeza y desolación" por el incendio forestal en Los Gallardos, Almería, que ha causado al menos 11 muertes. Sánchez ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha deseado una "pronta recuperación a los heridos", además de solidarizarse con los vecinos afectados. El presidente ha indicado que efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica, Protección Civil y las Fuerzas de Seguridad trabajan para controlar el fuego, y ha movilizado a la UME. El incendio, originado por la caída de un cable eléctrico, ha llevado al desalojo de numerosas personas, que son atendidas en refugios provisionales.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha expresado su "enorme tristeza y desolación" por las consecuencias del incendio forestal declarado en el municipio de Los Gallardos, en Almería, que ha dejado al menos 11 muertos y 19 personas sin localizar.

"Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería. Quiero trasladar mis condolencias a los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos", ha expuesto el presidente en X.

En ese sentido, Sánchez ha deseado además una "pronta recuperación a los heridos" y ha mostrado su "solidaridad con todos los vecinos afectados".

El jefe del Ejecutivo ha señalado que efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Protección Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para combatir las llamas.

Además, ha indicado que ya han movilizado a la UME a la par que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución.

Y es que la situación es más que grave, con 11 víctimas mortales y con hasta 150 efectivos desplegados en el terreno. La UME se ha sumado al amplio dispositivo autonómico, que cuenta con 16 grupos de Bomberos Forestales, técnicos de operaciones y extinción, cuatro autobombas y unidades médicas y de mando.

En el Centro de Artes Escénicas de Los Gallardos se encuentran albergadas un total de 54 personas, a las que están atendiendo los efectivos de emergencias y voluntarios de Cruz Roja.

Además, el municipio de Lubrín, en Almería, da refugio a cerca de un centenar de desalojados en su teatro y polígono industrial.

El servicio 112 ha gestionado más de 150 llamadas de alerta que sitúan el origen de las llamas en el kilómetro 511 de esta vía nacional, donde la caída de un cable eléctrico propagó el fuego con inusitada rapidez hacia la zona forestal.

Feijóo tilda la situación de "terrible"

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha compartido un mensaje en X en el que ha tildado de "terrible" la situación en Los Gallardos. "Nuestro pésame a las familias de los fallecidos y toda la fuerza a los vecinos que continúan desalojados", ha añadido.

Además, ha pedido a la ciudadanía "seguir las indicaciones de las autoridades" y considera "prioritaria la colaboración de las administraciones".

Los reyes, "profundamente consternados"

Por su parte, Casa Real ha compartido un mensaje en el que afirman estar "profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos".

"Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados", han compartido.

Además, han expresado su "reconocimiento y apoyo" a los servicios de emergencia y a los efectivas que trabajan "para hacer frente a esta situación".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido