Francisco es el héroe que salvó a una niña de caer al vacío en Albal, Valencia. Hoy ha conocido a la abuela de la niña, que no deja de darle las gracias.

El hombre se encontraba desfilando vestido de fallero con toda su familia cuando vio a una menor de apenas tres años colgada desde una ventana de un tercer piso.

"Oímos a un tumulto de gente gritando porque había una niña en lo alto", recuerda él.

Sin dudarlo ni un momento, tanto Francisco como un policía local al que avisaron rompieron la puerta del portal y subieron corriendo. Al llegar a la casa, nadie les abría

"Era todo muy rápido, no me lo pensé, cogí una bombona de butano y le di unos trompazos a la puerta, llegué a la ventana y estaba la niña. Ella me abrazó y se puso a llorar", relata él.

La madre estaba dormida en casa y no se enteró de los golpes, ni de los gritos desde la calle. "Para despertarme, me zarandeó el policía y vi un montón de gente por la habitación yo estaba en shock", cuenta.

Según ella, era una ventana con difícil acceso y se quedó dormida profundamente por unas pastillas. "Es medicación prescrita por un médico, no la tomo porque yo quiera. No sé qué puede pasar ahora, tengo muchísimo miedo", sostiene.

Se han abierto diligencias para determinar si hubo irresponsabilidad por parte de la madre y la Fiscalía de Menores ya está evaluando la situación.

Francisco ya se ha convertido en el héroe del pueblo y también de toda la familia de esa niña. Todo, gracias a un rescate con final feliz.