Un incendio en un vertedero de Cuenca provoca una gran columna de humo y quema 3.000 metros cúbicos de basura

Incendio en la planta de Residuos Sólidos Urbanos de la Diputación de Cuenca.

Los detalles El incendio, que se ha originado en una parte del vertedero que no está sellada, no ha causado heridos ni ha afectado a la calidad del aire en la zona. De momento, se desconoce qué lo ha provocado.

Todo ocurrió el miércoles sobre las 19:30 horas en el vertedero de la ciudad, ubicado cerca de la estación del AVE Fernando Zóbel.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE que el incendio, que ya está extinguido, no ha causado heridos ni ha afectado a la calidad del aire en la zona. A primera hora de la madrugada, los bomberos de Cuenca que se habían desplazado para controlar las llamas, se marcharon del lugar, ya que no había riesgo de que se propagara a otras zonas del vertedero.

Por su parte, la maquinaria pesada de las instalaciones se quedó moviendo la basura afectada para que siguiese combustionando. Con todo, los bomberos tienen previsto volver este jueves por la mañana para supervisar la evolución del incendio y por si es necesario refrescar alguna zona.

Durante la noche, unos 13 efectivos de maquinaria pesada de la Diputación de Cuenca han trabajado en el lugar del suceso, que se ha originado en la parte del vertedero que no está sellada. En concreto, se han dedicado a "soterrar el incendio para que se consuma el material inflamable que acumula el vertedero".

En el lugar también se personaron agentes de la Guardia Civil y los bomberos del Ayuntamiento de Cuenca con una bomba rural pesada con dos efectivos.

Aunque se desconocen las causas concretas del incendio, cabe recordar que Cuenca ha estado en los últimos días en aviso amarillo por altas temperaturas.