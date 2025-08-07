Muere un niño de 13 años tras caer de un patinete en Fuerteventura

Los detalles Cuando los sanitarios llegaron al lugar, comprobaron que el niño estaban en parada cardiorrespiratoria. Intentaron reanimarle, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Un niño de 13 años ha fallecido en el municipio de Pájara, en la isla de Fuerteventura, tras caer de un patinete en la madrugada de este jueves.

Según ha informado el 112 de Canarias, el accidente ocurrió en la avenida del Saladar del municipio majorero. Pasadas las 03:00 de la mañana, la Guardia Civil solicitó asistencia sanitaria para un menor que había sufrido una caída de un patinete y podía estar gravemente herido.

Cuando los sanitarios llegaron al lugar, comprobaron que el niño se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Aunque iniciaron maniobras de reanimación básicas y avanzadas, no tuvieron resultado y solo pudieron confirmar el fallecimiento del menor.

Al lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y una de soporte vital básico, así como la Policía Local, que instruyó las diligencias.

Además del accidente mortal, el 112 ha informado de que otras dos personas han resultado heridas graves en sendos accidentes también en Fuerteventura.