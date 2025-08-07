Ahora

en las Cañadas del Teide

Registran un nuevo ejambre sísmico en el Teide con 700 pequeños terremotos

Los detallesEstos episodios de actividad microsísmica anómala, ubicados a 10 kilómetros de profundidad, registraron magnitudes tan bajas que pasaron desapercibidos para la población.

Vista de archivo del Parque Nacional del Teide. Vista de archivo del Parque Nacional del Teide. Agencia EFE

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado un nuevo enjambre sísmico en la zona de Las Cañadas del Teide, al suroeste de Pico Viejo, en Tenerife.

Desde las 2:00 de la madrugada se han registrado más de 700 pequeños terremotos concentrados a unos 10 kilómetros de profundidad. Las magnitudes han sido muy bajas, inferiores a 1, por lo que no han sido percibidos por la población.

Se trata del sexto enjambre de este tipo en la isla desde 2016, tras los registrados en octubre de ese año, junio de 2019, junio y julio de 2022, y noviembre de 2024, todos en la misma zona.

Debido a su escasa energía, muchos de estos movimientos han sido detectados únicamente por el sistema automático de vigilancia sísmica y no cuentan con la calidad suficiente para ser incorporados al catálogo oficial del IGN, según ha informado el propio organismo.

