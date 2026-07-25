Román García, bombero forestal, y la importancia de los transistores durante un incendio: "Hay que tenerlo siempre a mano por si se caen las redes eléctricas"

Los detalles El efectivo ha señalado la importancia de que los ciudadanos "no se confíen y sigan las indicaciones de las autoridades": "Es necesario que la gente esté informada al minuto".

Román García, bombero forestal, ha analizado los incendios en Madrid y Ávila, destacando la posibilidad de nuevas evacuaciones y confinamientos. Subraya que la evolución de los vientos será crucial, ya que un cambio podría poner en riesgo a poblaciones actualmente seguras. García enfatiza la importancia de que los ciudadanos estén informados y recomienda tener un receptor de radio para mantenerse al tanto en caso de fallos eléctricos. Señala que la extensión del incendio, su proximidad a la capital y el riesgo para miles de habitantes hacen que la situación sea extremadamente grave, instando a seguir las instrucciones oficiales sin confiarse.

Román García, bombero forestal, ha analizado la situación actual de los graves incendios que afectan diferentes zonas de Madrid y Ávila. En cuanto a nuevas evacuaciones y confinamientos, ha explicado que es "un escenario muy posible".

Por su parte, el experto insiste en que "todo va a depender de la evolución de los vientos": "Ahora mismo puede haber poblaciones que, según las últimas actualizaciones, no corren peligro. Pero si cambia radicalmente el componente de los vientos, sí que podrían estarlo".

"La decisión de evacuar o confinar pueblos va a evolucionar conforme pasen las horas. Los vecinos deben tenerlo en cuenta y estar atentos, tanto a los medios de comunicación como a las comunicaciones que puedan hacer miembros del operativo o fuerzas del Estado", añade.

Así, García dice que es muy importante que los ciudadanos de todo el entorno, incluso los que creen que no están en peligro, estén perfectamente informados: "Como consejo, quienes tengan un receptor de radio de los de toda la vida, lo que llamamos un transistor, que lo tengan siempre a mano por si se caen las redes eléctricas y no pueden tener contacto. Es algo básico. Es necesario que la gente esté informada al minuto".

En cuanto a las condiciones que se han dado para que este sea el peor escenario de incendios de la historia de Madrid, el efectivo ha señalado a la extensión, a que está relativamente cerca de la capital y al peligro que existe hacia miles de habitantes.

"Hoy la situación es menos desfavorable que ayer pero la situación sigue siendo gravísima. Que la gente no se confíe y siga las indicaciones de las autoridades. Las instrucciones no son recomendaciones, sino obligaciones", ha agregado. De esta manera, ha incidido en que estamos ante un escenario muy grave, no solo por las llamas, sino por el humo.

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