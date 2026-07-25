Andrés Samperio, alcalde de Navalagamella, tilda de "dantesco" el incendio en Madrid: "A la 01:00 el fuego estaba descontrolado"

¿Qué ha dicho? El primer edil ha destacado la coordinación entre las autoridades y el comportamiento del pueblo en el desalojo. "Ha sido un ejemplo", afirma, haciendo un llamamiento a la paciencia.

Andrés Samperio, alcalde de Navalagamella, ha destacado en laSexta Noticias la situación de los incendios en Ávila y Madrid. Los vecinos esperan regresar a sus hogares, aunque Samperio pide cautela debido al viento, enfatizando la importancia de salvar vidas y mantener la calma. Durante la noche, el fuego estuvo descontrolado, obligando al desalojo del pueblo, un proceso que el alcalde considera ejemplar. Elogió la colaboración del operativo, describiéndolo como extraordinario, con un mando único y una respuesta efectiva de las autoridades, incluyendo caravanas militares y de bomberos protegiendo la zona.

Andrés Samperio, alcalde de Navalagamella, ha hablado en el especial de laSexta Noticias con motivo de los incendios que mantienen en vilo a Ávila y a la Comunidad de Madrid. "Los vecinos están deseosos de volver a sus hogares. Está todo muy tranquilo y, con las noticias que nos acaban de dar, más tranquilos aún", ha expuesto.

Eso sí, ha llamado a la "cautela" por el viento: "Observamos que es lo que influye en todas estas decisiones. Ahora toca aguantar. Lo más importante es salvar vidas humanas, pero que los vecinos estén tranquilos. Que no tengan miedo".

Porque la situación ha cambiado durante la noche. Una que Samperio ha tildado de "dantesca": "A la 01:00, por la información de los técnicos, el fuego estaba completamente descontrolado. Venía por dos focos".

En ese sentido, ha hablado del desalojo del pueblo: "Estábamos preparados. Nos dijeron que por prudencia debíamos estarlo. Lo fuimos comunicando poco a poco en redes y con el boca a boca. Ha sido un ejemplo el cómo se ha hecho. Increíble".

"Ahora, mucha paciencia. En cuanto nos autoricen las autoridades lo diremos. Todos deseamos que sea cuanto antes pero lo importante es salvar vidas", ha insistido.

Al respecto de la colaboración del operativo, ha calificado todo como "extraordinario": "Están tomando las decisiones acertadas. hay un solo mando al frente de todo. Mi experiencia ha sido ejemplar, tanto de la Comunidad de Madrid como de Delegación de Gobierno".

"Había caravanas con vehículos militares y de los Bomberos, como en las películas de Nueva York. Llegaban por todas las carreteras hasta nuestra población para custodiar los hogares y que no hubiera pillaje", ha expuesto.

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