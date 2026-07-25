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🔥 Incendios en España

Sigue la evolución de los fuegos declarados en España

Zonas afectadas por las llamas

Coches calcinados y naves arrasadas: las imágenes del polígono industrial de Chapinería (Madrid) tras el incendio

Los detalles En las poblaciones más cercanas a este polígono, que son Navas del Rey y Chapinería, ambas evacuadas, las llamas no llegaron a entrar directamente en las casas.

yerma
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Chapinería es uno de los municipios madrileños afectados por los terribles incendios, localidad a la que se ha dirigido un equipo de laSexta para contar información de primera mano. Tras evacuar a sus vecinos, las calles se encuentran totalmente vacías y controladas por las autoridades. Sin embargo, sí es posible acceder a su polígono industrial, lugar por donde entró el fuego.

Había hierbas altas, maleza seca y en la parte de abajo hay restos de varios neumáticos que estaban apilados. Todo ello sirvió para avivar al fuego e hizo que llegara hasta diferentes naves.

La primera es un guardamuebles, la cual prendió por la madera y las telas, que son combustibles que hacen que el fuego avance rápido. Justo después llegó hasta el taller que está a continuación, donde queda un poco de llama. Sin embargo, el fuego no ha seguido avanzando porque los materiales de construcción, y el resto de lo que había, se ha quemado.

El polígono de Chapinería es una de las zonas en las que sí que llegó a entrar el fuego. Sí que es verdad que en las poblaciones más cercanas, que son Navas del Rey y Chapinería, no llegó a entrar tanto directamente en las casas, o al menos no en todas. Además, en otra de las naves de este polígono hay vehículos quemados.

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