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🔥 Incendios en España

Sigue la evolución de los fuegos declarados en España

Madrid y Ávila, en llamas

"Nos iremos cuando salga la última persona": Alejandra, el ejemplo de solidaridad ante los incendios que calcinan España

¿Qué está pasando? Con más de 60.000 personas confinadas o evacuadas, figuras como la de esta voluntaria son clave. "Los primeros días trajimos sillas, mantas, agua, comida...", cuenta. Afirma que "casi todo" está corriendo a cargo del Ayuntamiento.

Alejandra, voluntaria en los incendios
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Alejandra es un nuevo ejemplo de la solidaridad que hay en España en momentos de crisis. En momentos como los que se viven con los incendios que tienen en vilo a Ávila y a Madrid. Que han provocado que más de 60.000 vecinos estén o confinados o evacuados lejos de sus casas. En polideportivos. En lugares que hacen las veces de refugio y en los que están figuras como las de esta voluntaria.

"Los primeros días trajimos un montón de sillas. Mantas, agua, comida... Luego la gente trajo cosas por su cuenta y también los bares. Tenemos gel, kits de limpieza. Hay un poco de todo", cuenta.

Y apunta a que "casi todo" está corriendo a cargo del Ayuntamiento: "Hay cosas que donan, pero casi todo viene de allí".

Además, afirma que van a estar allí hasta que les digan: "Cuando salga de aquí la última persona nos iremos nosotros. Hay cansancio, pero si yo me quedara sin casa espero que hicieran lo mismo que yo hago".

En ese sentido, habla sobre otra posible evacuación: "Aquí hay mucha gente. Me hice una maleta por si hay que salir con lo puesto. Si nos tenemos que ir, nos iremos".

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