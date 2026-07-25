"Nos iremos cuando salga la última persona": Alejandra, el ejemplo de solidaridad ante los incendios que calcinan España

¿Qué está pasando? Con más de 60.000 personas confinadas o evacuadas, figuras como la de esta voluntaria son clave. "Los primeros días trajimos sillas, mantas, agua, comida...", cuenta. Afirma que "casi todo" está corriendo a cargo del Ayuntamiento.

Alejandra es un ejemplo de la solidaridad en España durante crisis como los incendios que afectan a Ávila y Madrid, obligando a más de 60.000 personas a abandonar sus hogares. Voluntarios como ella ayudan en refugios temporales, proporcionando sillas, mantas, agua, comida y kits de limpieza. Aunque algunas donaciones provienen de particulares y bares, Alejandra señala que "casi todo" lo suministra el Ayuntamiento. Comprometida con su labor, afirma que permanecerá hasta que la última persona evacue. Consciente de la incertidumbre, ha preparado una maleta por si debe evacuar también.

Alejandra es un nuevo ejemplo de la solidaridad que hay en España en momentos de crisis. En momentos como los que se viven con los incendios que tienen en vilo a Ávila y a Madrid. Que han provocado que más de 60.000 vecinos estén o confinados o evacuados lejos de sus casas. En polideportivos. En lugares que hacen las veces de refugio y en los que están figuras como las de esta voluntaria.

"Los primeros días trajimos un montón de sillas. Mantas, agua, comida... Luego la gente trajo cosas por su cuenta y también los bares. Tenemos gel, kits de limpieza. Hay un poco de todo", cuenta.

Y apunta a que "casi todo" está corriendo a cargo del Ayuntamiento: "Hay cosas que donan, pero casi todo viene de allí".

Además, afirma que van a estar allí hasta que les digan: "Cuando salga de aquí la última persona nos iremos nosotros. Hay cansancio, pero si yo me quedara sin casa espero que hicieran lo mismo que yo hago".

En ese sentido, habla sobre otra posible evacuación: "Aquí hay mucha gente. Me hice una maleta por si hay que salir con lo puesto. Si nos tenemos que ir, nos iremos".

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