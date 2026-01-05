Detenido por matar a un hombre a puñetazos y patadas en un domicilio de Leganés, Madrid

Los detalles Fue la propia víctima quien alertó al 091 para denunciar que un conocido le había propinado un puñetazo sorpresivamente y, tras caer al suelo, había continuado la agresión con patadas.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 51 años por el presunto homicidio de otro varón de 48 años en Leganés. La víctima murió en el hospital tras sufrir graves lesiones por puñetazos y patadas recibidas en una discusión con el detenido. Ambos individuos, con antecedentes policiales, comenzaron a pelearse en una vivienda alrededor de las 20:45 horas del domingo. Fue la propia víctima quien llamó al 091 para denunciar la agresión. Al llegar, los agentes encontraron al hombre con sangre en el rostro. A pesar de recibir atención médica, falleció en el hospital. El Grupo V de Homicidios detuvo al sospechoso esa misma noche.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 51 años como presunto autor del homicidio de otro varón de 48 años que murió la noche de este domingo en un hospital tras no poder recuperarse de las lesiones sufridas por los puñetazos y patadas que recibió en un domicilio del municipio madrileño de Leganés.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, ambos individuos, que cuentan con antecedentes policiales y no era la primera vez que se peleaban, iniciaron una fuerte discusión en torno a las 20:45 horas de este domingo en una vivienda de Leganés.

Cuando los agentes llegaron al domicilio este varón presentaba sangre en el rostro, siendo asistido y trasladado por servicios sanitarios a un centro hospitalario, donde finalmente falleció debido a las lesiones sufridas.

Por estos hechos, en la noche de este domingo el Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha detenido al presunto autor de este homicidio en Leganés.

