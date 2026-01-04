Ahora

Exceso de gastos

Con el fin de las fiestas llega la temida cuesta de enero: "No quiero ni abrir la aplicación del banco"

¿Por qué es importante? A las comidas y regalos se suman los gastos habituales como las facturas del agua o el alquiler, lo que convierte a enero en uno de los meses más complicados del año económicamente.

Con el fin de las fiestas llega la temida cuesta de enero: "No quiero ni abrir la aplicación del banco"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Estas semanas se han compuesto de días de muchos gastos. Las navidades encaran su recta final con la llegada de los Reyes Magos. Pero, tras ellos, ya aparece la temida cuesta de enero.

Porque el año es nuevo, pero los gastos son los mismos. Las navidades avanzan y las facturas se acumulan. A las comidas y regalos se suman los gastos habituales como las facturas del agua, la luz o el alquiler. Y, como reconocen algunos, hemos gastado más de la cuenta

Toca hacer números pero con este panorama, ahorrar se convierte en un reto. Para algunos, en un intento. Para otros, en algo directamente imposible. "Es complicado que la gente ahorre en enero" o "Intento ahorrar, pero es muy difícil", son algunas de las frases que se escuchan en la calle.

Hay quien vive el mes día a día y quien prefiere no mirar las cuentas: "No quiero ni abrir la aplicación del banco". Porque las compras impulsivas y los pagos con tarjeta se suma la sensación de que todavía queda margen: "Te vas emocionando y vas comprando por todas partes".

Y al final del mes vienen las sorpresas. Para muchos hogares, la cuesta de enero no acaba el 31, sino que hasta febrero o marzo no se empiezan a recuperarlo.

En definitiva, la cuesta de enero no es solo un mes es una prueba de fuego para muchos bolsillos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ataque a Caracas, en directo | Trump amenaza a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, puede pagar un precio más alto que Maduro"
  2. Fue capturado cuando se iba a su habitación en su "fortaleza" en Venezuela: todos los detalles del arresto de Maduro
  3. Trump se descubre a sí mismo en la rueda de prensa en Mar-a-Lago y revela su verdadero objetivo tras el ataque a Venezuela: el petróleo
  4. Hallan el cadáver de Fernando Martín, el español muerto en el naufragio de un barco turístico en Indonesia
  5. La Policía suiza identifica a otros 16 fallecidos en el incendio de Crans-Montana
  6. La AEMET activa el aviso rojo por lluvias en Málaga: Protección Civil lanza un ES-Alert