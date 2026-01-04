Con el fin de las fiestas llega la temida cuesta de enero: "No quiero ni abrir la aplicación del banco"

¿Por qué es importante? A las comidas y regalos se suman los gastos habituales como las facturas del agua o el alquiler, lo que convierte a enero en uno de los meses más complicados del año económicamente.

Las semanas recientes han estado marcadas por un incremento en los gastos debido a las festividades navideñas y la llegada de los Reyes Magos, lo que anticipa la temida cuesta de enero. Aunque el año es nuevo, los gastos continúan siendo los mismos, con facturas que se acumulan y se suman a los desembolsos por comidas y regalos. Ahorrar se convierte en un reto para muchos, y algunos lo consideran imposible. La gente expresa su dificultad para economizar en enero, mientras las compras impulsivas y el uso de tarjetas de crédito complican aún más la situación. Para muchos hogares, la recuperación económica no comienza hasta febrero o marzo, haciendo de la cuesta de enero una verdadera prueba financiera.

Estas semanas se han compuesto de días de muchos gastos. Las navidades encaran su recta final con la llegada de los Reyes Magos. Pero, tras ellos, ya aparece la temida cuesta de enero.

Porque el año es nuevo, pero los gastos son los mismos. Las navidades avanzan y las facturas se acumulan. A las comidas y regalos se suman los gastos habituales como las facturas del agua, la luz o el alquiler. Y, como reconocen algunos, hemos gastado más de la cuenta

Toca hacer números pero con este panorama, ahorrar se convierte en un reto. Para algunos, en un intento. Para otros, en algo directamente imposible. "Es complicado que la gente ahorre en enero" o "Intento ahorrar, pero es muy difícil", son algunas de las frases que se escuchan en la calle.

Hay quien vive el mes día a día y quien prefiere no mirar las cuentas: "No quiero ni abrir la aplicación del banco". Porque las compras impulsivas y los pagos con tarjeta se suma la sensación de que todavía queda margen: "Te vas emocionando y vas comprando por todas partes".

Y al final del mes vienen las sorpresas. Para muchos hogares, la cuesta de enero no acaba el 31, sino que hasta febrero o marzo no se empiezan a recuperarlo.

En definitiva, la cuesta de enero no es solo un mes es una prueba de fuego para muchos bolsillos.

