Puentes derrumbados y graves destrozos: preocupación en Málaga por la crecida del río Guadalhorce tras las intensas lluvias

Los detalles El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que se han atendido una decena de incidencias. Las intensas lluvias están provocando destrozos en varios puntos como Coín o Cártama.

La borrasca Francis ha provocado graves inundaciones en Málaga, con el río Guadalhorce desbordado tras recibir cerca de 400 litros de lluvia por metro cuadrado. En Cártama, el desbordamiento obligó a una veintena de vecinos a pasar la noche en un albergue. El alcalde, Jorge Gallardo, indicó que se evaluará la situación de las viviendas afectadas. En Coín, la fuerza del río derrumbó un puente, mientras que en Monda, 12 familias fueron desalojadas tras el colapso de un muro de contención. Las autoridades locales trabajan en la evaluación y mitigación de los daños estructurales.

La borrasca Francis está causando grandes estragos en varios puntos de España. Una de las zonas más afectadas está siendo Málaga, donde las intensas lluvias han provocado el desbordamiento del río Guadalhorce.

En total, han llegado a caer cerca de 400 litros por metro cuadrado, más de la mitad de lo que cae de media en todo el año. A su paso por Cártama, el río Guadalhorce se ha desbordado después de que su caudal pasase de medio metro a más de cinco en solo un día.

Una situación que ha provocado que una veintena de vecinos de esta localidad malagueña hayan tenido que pasar la noche en un albergue.

Según ha explicado el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, los últimos rescates tuvieron lugar sobre las 03:00 horas de la madrugada en la zona de Vega de Riarán, donde se localizó a cuatro personas mayores, una de ellas en silla de ruedas, con hipotermia y fueron trasladadas al albergue.

En declaraciones a Canal Sur Radio, Gallardo ha explicado que a lo largo de la mañana se valorará la situación particular en que se encuentran cada una de las viviendas desalojadas, en su mayoría en la zona rural, y el estado de los caminos de acceso para decidir en cada caso si se puede realojar a las personas afectadas.

Por su parte, en Coín, la fuerza del caudal del río ha provocado el derrumbe de un puente. Los vecinos aseguran que hace casi 70 años que no ven una imagen como esta.

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que se han atendido a través de servicios municipales una decena de incidencias durante la tarde de este pasado domingo y la madrugada por la lluvia y el viento que ha supuesto la borrasca Francis a su paso por la provincia malagueña.

En la mañana de este lunes, efectivos de Bomberos han rescatado a una persona cuyo vehículo había quedado atrapado en una balsa de agua generada en el interior del túnel que conecta el aeropuerto con la barriada de Zapata en Alhaurín de la Torre (Málaga). Además, la pasada noche también quedaron atrapados dos vehículos en el túnel del Camino Puente del Rey, sin mayores consecuencias.

Desalojadas 12 familias de un edificio en Monda tras caerse un muro

Un total de 12 familias han sido desalojadas de un edificio de Monda (Málaga), tras caerse un muro de contención debido a las intensas lluvias. En Emergencias 112 Andalucía, pasadas las 19:30 horas recibieron un aviso de que se había caído un muro de contención en la calle Marbella de dicho municipio.

Cuando los bomberos llegaron al lugar comprobaron que había acumulación de agua en una terraza y que había riesgo para la edificación, por lo que se procedió al desalojo de las familias, que fueron reubicadas en la misma localidad.

En concreto, desde el Ayuntamiento, a través de un mensaje en sus redes sociales, han informado de habían realojado a los vecinos afectados por este derrumbe en el Hotel El Castillo.

Así, han precisado que la alcaldesa, Remedios Fernández, y los concejales del equipo de gobierno, junto con Policía Local y Protección Civil, se desplazaron "de inmediato" a la calle Marbella nada más tener conocimiento de lo ocurrido en dicho edificio.

Asimismo, han señalado que los servicios municipales han continuado "trabajando, evaluando todas las incidencias" y que el dispositivo de emergencia se mantiene también durante todo este lunes.

Desde la Diputación de Málaga han precisado que una dotación del Consorcio de Bomberos de Coín intervino en esta incidencia tras ceder parcialmente un muro de contención de un edificio de planta baja más dos plantas y un garaje bajo rasante. Esto provocó "una venida súbita de agua, barro y piedras que arrasan a dos viviendas de los bajos del edificio".

Han señalado que no había en ese momento personas en el interior, por lo que no se producen daños personales, "pero las casas quedan afectadas por completo", por lo que han apuntado que en ese momento se realizaron troneras en las zonas bajas de los muros exteriores para darle salida rápida al agua acumulada y evitar también la inundación de los garajes.

Ante los daños causados en el edificio y la posibilidad de que el resto del muro pudiese ceder o que hubiese daños estructurales, se desalojó todo el edificio de manera preventiva y también se desalojó a los propietarios de una casita prefabricada situada anexa al edificio que podría correr riesgo.

Durante la mañana de este lunes, efectivos del CPB Málaga trabajarán para retirar barro y enseres del lugar y los técnicos municipales competentes serán los encargados de revisar y valorar los daños estructurales, han precisado.

