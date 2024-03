La revisión de la vista es una tarea que pocas personas hacen... pese a los avisos previos. Lo normal es ir a los 40 años de edad, pero se pueden detectar problemas en la visión mucho antes e incluso lo puede comprobar uno mismo.

"Algo tan fácil como cerrar un ojo y el otro para darnos cuenta que hay diferencia de visión puede ser un síntoma que no detectamos con los dos ojos abiertos y que debe llevarnos al oftalmólogo. Normalmente no solemos hacer caso de los problemas visuales y eso que es el sentido más importante de todos", explica Javier Hurtado Ceña, oftalmólogo del Instituto Nacional de la Visión.

No obstante, no se suele realizar ninguna revisión de la vista, algo a lo que los oftalmólogos dan razones por las que sucede así: "A los síntomas leves tendemos a no hacerles caso porque no nos cambian la vida. Que no haya dolor es algo que no ayuda".

Y uno de los motivos por los que empeora nuestra vista son las pantallas: "Las pantallas afectan en dos medidas. A los niños provocan más miopía y en los adultos, el ojo para ver de cerca necesita enfocar y eso provoca cansancio visual, ojo rojo, dolor de cabeza..."

Sin embargo, no siempre es aconsejable utilizar gafas desde el principio para arreglar un problema visual: "Nuestra recomendación es aguantar lo máximo posible porque la vista cansada irá progresando lo que tenga que progresar con la edad, pero si me pongo unas gafas me hago más dependiente de esa gafa".

Lo que sí tienen claro los oftalmólogos, como Teresa García, es que las revisiones de la vista se deben hacer desde pequeños: "Deberíamos empezar a revisarnos la graduación desde la infancia".