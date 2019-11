Agentes de la Unidad Canina de la Policía Local de Alicante han liberado y rescatado a un total de 36 perros mestizos que se encontraban hacinados y en mal estado de salud en el interior de una vivienda de 50 metros cuadrados, situada en la avenida de Pintor Gastón Castelló.

El Ayuntamiento de Alicante ha expresado en un comunicado que el lugar donde estaban encerrados los canes presentaba condiciones de "abandono e insalubridad". La vivienda y los perros estaban en un estado higiénico-sanitario grave, los perros realizaban sus necesidades dentro de la estancia, que se encontraba sin ventilación y desprendía un "fuerte olor irrespirable" en el interior.

La Unidad Canina de la Policía Local y funcionarios de Protección Animal iniciaron un operativo de rescate tras la denuncia de un particular, por las molestias que ocasionaban los perros, el ruido de los ladridos y los olores. El denunciante manifestó que los perros nunca salían de casa.

Los agentes policiales localizaron la vivienda y abrieron diligencias contra la dueña el pasado 18 de noviembre. Al acceder al interior del inmueble, de 50 metros, procedieron a su inspección y verificaron las cartillas veterinarias de los animales. Comprobaron que los 36 perros mestizos de pequeño y mediano tamaño que estaban en el interior carecían de las vacunas obligatorias y en estaban en unas muy graves condiciones, motivo por el cual la Policía informó de que se iba a proceder a la intervención, retirada y depósito en el Albergue Municipal.

Ulceras, fracturas y miedo

El veterinario del Albergue donde los animales han sido trasladados ha realizado a cada perro un protocolo sanitario y de vacunación. Los perros presentaban úlceras oculares por no realizar el aseo, dermatitis alérgicas con problemas de piel y uñas extremadamente largas. Además, un can tenía una fractura en la pata no tratada y eran extremadamente asustadizos debido a una mala socialización.

Una hembra ha sido operada porque no había certeza de que pudiera llevar el embarazo a término. Además, se intervinieron también dos cachorros de apenas cinco días que todavía tenían los ojos cerrados.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha informado de que los perros pueden ser adoptados y se encuentran en el albergue municipal, y a su vez ha agradecido al particular que alertó a la Unidad Canina de la Policía Local.

Asimismo, el edil pide a los ciudadanos que "llamen a la Policía Local o al 112 y denuncien cuando sospechen o tengan indicios de que se está maltratando animales para que se inicie una investigación". "Así se evitarán situaciones como la que acabamos de descubrir. Las denuncias son decisivas a la hora de detectar y acabar con el maltrato animal, que es un delito", ha señalado.